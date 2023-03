Neutralitatea elvețiană se menține: Elveția distruge arme care ar putea fi folosite în Ucraina

De la începutul războiului, Elveția a primit cereri din partea Germaniei, Danemarcei și Spaniei pentru reexportul de arme în Ucraina, dar toate aceste cereri au fost respinse.

Potrivit Europa Today, Berna a decis să distrugă 60 de sisteme de apărare sol-aer Rapier, achiziționate în 1980 din Marea Britanie.

Motivul oficial este că aceste arme, introduse pe piață în 1971, sunt acum învechite. După ce le-a modernizat de mai multe ori de-a lungul anilor, armata elvețiană a decis să le distrugă definitiv la sfârșitul anului 2022.

"O primă tranșă a sistemului de arme Rapier a fost deja demontată. Vor urma încă trei tranșe", a confirmat Kaj-Gunnar Sievert, purtător de cuvânt al Armasuisse, Biroul Federal de Armament al Ministerului Apărării din Berna.

Unii experți susțin însă că aceste sisteme antiaeriene sunt încă utilizabile. ”Aceste rachete sunt cu siguranță vechi, dar nici nu sunt complet învechite”, spune Peter Schneider, fost director al Swiss Military Review, amintind că britanicii au protejat Jocurile Olimpice de la Londra în 2012 cu baterii Rapier. ”De aceea, ar putea fi foarte bine folosite împotriva țintelor aeriene, cum ar fi dronele și elicopterele, și chiar împotriva avioanelor de luptă”, a adăugat el.

Ucraina, de exemplu, ar fi putut folosi astfel de sisteme, mai ales într-un moment în care cere cu insistență țărilor occidentale să furnizeze cât mai multe arme și muniții.

???????? Wagner in Bakhmut with captured Rapier cannon made for the British army. pic.twitter.com/R69LwH3HJx