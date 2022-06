Netflix face concedieri pe fondul pierderii de abonați și a concurenței din piață

Netflix a anunțat o nouă rundă de reduceri de locuri de muncă, în contextul în care se confruntă cu încetinirea creșterii și creșterea concurenței, relatează BBC și Mediafax. Gigantul de streaming a anunțat că va elimina încă 300 de locuri de muncă - aproximativ 4% din forța sa de muncă - în special în SUA, după ce în luna mai a eliminat 150 de persoane.



Aceste decizii vin după ce compania a raportat în aprilie prima pierdere de abonați din mai bine de un deceniu.

Netflix vrea să împiedice partajarea conturilor personale

În încercarea de a stimula creșterea, firma explorează un serviciu cu suport publicitar și ia măsuri drastice împotriva partajării parolelor.



Deși Netflix are 220 de milioane de abonați la nivel global și rămâne liderul incontestabil pe piața de streaming, s-a confruntat cu o concurență acerbă în ultimii ani, odată cu lansarea unor platforme rivale precum Disney Plus și Prime Video de la Amazon.



De asemenea, compania a demarat recent o serie de majorări de prețuri în SUA, Marea Britanie și în alte țări, care au contribuit la pierderea de abonați.



Firma a declarat că se așteaptă ca numărul său de abonați să scadă cu încă două milioane în cele trei luni până în iulie, după ce a scăzut cu 200.000 la începutul acestui an.

Doi actori celebri au murit într-un accident de maşină în Mexic

Departamentul de Cultură din Baja California a făcut publice numele celor doi actori, Raymundo Garduno Cruz şi Juan Francisco Gonzalez. Celelalte şase persoane rănite ar fi, de asemenea, membri din distribuţia şi echipa de producţie a seriei.

Din fericire, răniții vor supraviețui, starea lor fiind evaluată drept stabilă, după intervențiile chirurgicale. Se pare că autovehiculul ar fi ieşit de pe şosea şi s-ar fi răsturnat. Accidentul s-a produs într-o zonă deşertică din apropierea localităţii Mulege din Peninsula Baja California Sur, conform presei locale.

O sursă apropiată producţiei a declarat pentru Variety că grupul se deplasa din oraşul Santa Rosalia către aeroportul local. Serialul este bazat pe seria de benzi desenate 'American Jesus', semnată de scriitorul Mark Millar şi de artistul Peter Gross. Potrivit scenariului care a stat la baza seriei, un băiat de 12 ani află că este Iisus Hristos reîntors pe Pământ pentru a salva omenirea, conform unei descrieri Netflix. Filmările la serial, care anterior fusese intitulat 'American Jesus', ar fi început în aprilie în Mexic. Redrum, compania care se ocupă de filmările la această serie, a sistat temporar producţia, a relatat Deadline sâmbătă. Citește mai multe AICI.

Netflix anunță oficial sezonul doi al serialului fenomen „Jocul calamarului"

Netflix a confirmat duminică (12 iunie) oficial că Squid Game va reveni pentru un al doilea sezon, după succesul său fenomenal.

În ianuarie, în timpul conferinței privind veniturile din al patrulea trimestru, CEO-ul Netflix Ted Sarandos a spus că Squid Game va avea „absolut” un al doilea sezon, adăugând că „universul Squid Game abia a început”.

Hwang Dong-hyuk, creatorul, producătorul și regizorul dramei distopice coreene, a confirmat că sezonul doi era în lucru în timpul unui interviu acordat Associated Press în noiembrie anul trecut.

Cu toate acestea, postarea de duminică este prima confirmare oficială a Netflix că serialul va reveni pe platforma sa după ce Squid Game a devenit cel mai vizionat show produs vreodată de către un serviciu de streaming, în 12 zile de la lansarea sa în septembrie 2021. Citește mai multe AICI.

