Nelu Tătaru scoate ”mizeria” din Guvern la suprafață: 10-15% din minister lucrează. Restul sunt interese proprii

„Șirul de erori ne arată că sistemul de urgență are niște lacune. Sistemul de intervenție de urgență are nevoie de reformă. Dacă în timpul pandemiei ziceam că 80% dintre manageri nu au ce căuta, au reacționat. Dăm vina pe o grea moștenire, dar celor care trecem prin aceste funcții de decizie, pandemia ne-a arătat un management la pământ, cu feudale din minister. 10-15% din minister lucrează, restul sunt interese proprii. Când am luat în perioada de urgență managementul spitalelor la Ministerul Sănătății s-a văzut. Ulterior, legal am fost împiedicați să mai preluăm această coordonare, tu ca minister erai legat la mâini să faci o modificare în managementul spitalelor care țin de autoritățile locale.”, a declarat Nelu Tătaru în cadrul emisiunii „Legile puterii” de la RealitateaPlus.

Reamintim că ieri o tragedie cumplită a cutremurat România. O femeie din Constanța a murit după ce a căzut de la balcon, în timp ce încerca să scape din flăcările care i-au cuprins apartamentul. Pompierii erau în fața blocului, dar femeia nu a fost salvată. A fost deschisă o anchetă pentru a se stabili dacă aceștia au acționat în mod corect. Un alt caz revoltător este cel de la Cluj, acolo unde o operatoare de la 112 a refuzat să le trimită o ambulanță părinților unei fetiţe, deși aceștia au insistat, fiind îngrijorați de faptul că micuța urina cu sânge.

