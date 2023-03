Negrescu, avertisment crunt pentru sărbătoarea Paștelui: Vom avea cele mai mari scumpiri din ultimii 30 de ani la produsele alimentare

Analistul economic Adrian Negrescu, a explicat în cadrul emisiunii "Totul despre bani" de la DC NEWS care vor fi efectele creșterii inflației în România, avertizând că românii se vor confrunta cu cele mai mari scumpiri din ultimii 30 de ani la produsele alimentare.

"Dobânda cheie va fi menținută până în martie-aprilie când vom vedea rezultatele inflației. Am văzut astăzi niște date foarte interesante de la Institutul de Statistică, inflația a crescut, nu a scăzut în România în februarie, cum anticipam pentru că vedeam anul trecut prețurile la poarta fabricii, prețurile de producție din România care creșteau la cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană de peste 50%. Și, bineînțeles, cu o întârziere de 2-3 luni acestea se revăd și în economie.

Adrian Negrescu: Vom avea cele mai mari scumpiri din ultimii 30 de ani la produsele alimentare

Ne așteptam la acest lucru, iată că a crescut inflația și este posibil, dacă acest trend de creștere a inflației se va concretiza și în lunile următoare să vedem Banca Națională să intervină, adică să crească dobânda cheie. Asta mai cu seamă că semnalele din Statele Unite, dar și de la Banca Centrală Europeană, aceste două instituții extrem de importante în angrenajul acesta economic internațional, vor continua să crească dobânzile, iar dacă dobânzile pe euro și pe dolar vor crește, așteptați-vă ca și Mugur Isărescu să crească dobânzile în România, chiar cu riscul de a duce economia asta în faliment. Este probabil ca dobânda cheie să treacă de nivelul actual cu 0,25 - 0,5 puncte de bază, asta în funcție de cum va fi inflația, într-adevăr.

Dar mi-e teamă că următoarele luni, în perspectiva Paștelui, gândiți-vă că este cea mai importantă sărbătoare a românilor și este vârful de vânzări de peste an, atunci de regulă mărfurile alimentare se scumpesc foarte-foarte mult. Cred că anul acesta vom avea cele mai mari scumpiri din ultimii 30 de ani la produsele alimentare. Deja sunt insuportabile prețurile, mă uitam la datele de statistică, zahărul are o scumpire de 63%, untul - 44%, margarina - 34%, cartofii, mâncarea săracului are 34% scumpire.

Plafonul pentru prețurile la gaze și energie, menținut foarte sus

Gândiți-vă că toate produsele acestea alimentare le vedem mai departe în prețul produselor procesate și punând în consens și cu ce se întâmplă pe piețele acestea de energie, gaze, unde noi în continuare menținem în continuare o plafonare a prețurilor la energie și gaze, în condițiile în care prețurile gazelor și a energiei au scăzut la nivel internațional. Guvernul menține pragurile astea foarte sus începând cu 1 ianuarie, cu toate că prețul gazelor a coborât la jumătate față de cel plafonat de către statul român.

De ce nu eliminăm acele praguri și să revenim la niște prețuri care să poată să și coboare, nu doar să crească sau să rămână la un nivel extrem de ridicat. Asta este o întrebare la care Ministerul Energiei ar trebui să ne răspundă. Nu văd o justificare economică pentru care menținem în continuare prețuri mari la gaze și prețuri mai la energie, decât din dorința statului de a face mai mulți mai din această inflație, care, iată, continuă să producă statului venituri importante", a declarat economistul Adrian Negrescu la DC NEWS.

