Negocieri clienți - bănci: A existat un compromis de 446.000 de lei. ”Nu mai putea plăti ratele mari la care se angajase”

Negocierile dintre consumatori şi bănci s-au rezolvat, în medie, în doar 25 de zile în anul 2022, deşi timpul maxim de soluţionare a unei negocieri este de 90 de zile şi poate depăşi acest termen în cazul negocierilor mai complicate, arată datele publicate, marţi, de Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB).



Potrivit sursei citate, aceasta este cea mai bună medie de la înfiinţarea CSALB şi "demonstrează disponibilitatea părţilor de a găsi rapid o soluţie, prin compromis reciproc, dar şi perfecţionarea mecanismelor de conciliere prin scurtarea timpului de răspuns din partea băncilor şi consumatorilor".



Astfel, în comparaţie cu anii 2019 şi 2020, se ajunge de peste două ori mai repede la o soluţie. Anul trecut, 90% dintre cele 658 de negocieri dintre consumatori şi bănci discutate în cadrul CSALB s-au încheiat cu acceptarea de către ambele părţi a soluţiilor propuse de conciliatorii Centrului.



Cele mai rapide înţelegeri au fost finalizate, în 2022, într-o singură zi (zece cazuri), dar au existat şi 13 negocieri mult mai dificile, care s-au încheiat după 150 de zile. Negocierile sunt gratuite pentru consumatori, iar decizia la care se ajunge (chiar într-un timp atât de scurt) are puterea unei hotărâri în instanţă.

S-au șters datorii de 446.000 de lei de la un client



Un exemplu de caz al CSALB este că o bancă a acceptat să şteargă 446.000 de lei din soldul creditului unui consumator, cu condiţia ca ambii codebitori să achite suma de 800.000 de lei şi să încheie, astfel, un credit contractat în 2007.



"Este un caz unic nu doar prin sumele implicate, ci şi prin efortul făcut de ambele părţi să ajungă la un compromis. Consumatorul a solicitat concilierea deoarece făcuse mai multe restructurări ale acestui împrumut şi nu reuşise să respecte termenele de rambursare. Practic, nu mai putea plăti ratele mari la care se angajase. Scenariul pe care l-a propus consumatorul era ca banca să reducă soldul de la 1,2 milioane de lei la 960 de mii de lei, iar datoria rămasă să fie achitată în următorii zece ani. Scenariul iniţial cu care venise banca în conciliere era să prelungească doar cu câteva luni termenul de plată şi să nu acorde niciun discount, ţinând cont că pentru acest împrumut începuseră deja procedurile de executare. De aici au început negocierile care au durat 165 de zile şi în care am purtat peste 10 runde de negocieri (...) Pot spune că în negociere am ajuns la mijloc: am obţinut un termen scurt de plată pentru cei 800 de mii de lei, aşa cum îşi dorea banca şi o reducere consistentă a soldului, de peste 400 de mii de lei, aşa cum îşi dorea consumatorul (...), a explicat Alina Radu, conciliator CSALB şi avocat, scrie Agerpres.

Peste 500 de negocieri în primele două luni din 2023



Conform datelor CSALB, în primele două luni ale acestui an au fost înregistrate 550 de cereri de negociere (355 adresate băncilor şi 195 pentru IFN-uri), din care s-au format 130 dosare de conciliere (128 în raport cu băncile şi două în raport cu IFN-urile). Alte 75 de cereri au fost soluţionate direct de către părţi, după sesizarea CSALB (25 cu băncile şi 50 cu IFN-urile).



"Începând cu acest an CSALB a adoptat o strategie proactivă în relaţia cu consumatorii, pentru informarea acestora pe teme de educaţie financiară. Astfel, cei care consimt prin intermediul unor formulare completate în platformele social media să fie contactaţi de CSALB, primesc informaţii suplimentare prin telefon - sunt sunaţi de operatorii din call-centerul CSALB - şi prin email. Numai în luna februarie au fost contactaţi peste 370 de consumatori cărora li s-au dat informaţii despre modul în care îşi pot rezolva problemele apărute în contractele pe care le au cu băncile şi IFN-urile", notează sursa citată.



CSALB este o entitate înfiinţată ca urmare a unei Directive europene şi intermediază gratuit şi în mai puţin de trei luni negocierea dintre consumatori şi bănci sau IFN-uri pentru contractele aflate în derulare. Consumatorii din orice judeţ al ţării pot trimite cereri către Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) prin completarea unui formular online direct pe site-ul instituţiei.





