Muzica, efecte nebănuite pentru animalele de companie. Ce melodii sunt indicate pentru câini

Muzica nu este doar pentru oameni! Cercetarile arata ca anumite melodii pot avea un efect profund calmant asupra animalelor noastre de companie. Pe noi, oamenii, muzica de toate genurile ne distreaza, inspira, relaxeaza si inalta. Si ne poate afecta cainii si pisicile in moduri similare, puteti gasi chiar si partituri scrise pentru animale si nu doar despre ele! Sa descoperim impreuna ce beneficii aduce muzica animalelor noastre de companie, fie ca sunt caini sau pisici.

Intervale de auz

In primul rand, este important sa retineti ca prietenii nostri blaniti proceseaza sunetul oarecum diferit fata de noi. Societatea umana este in mare parte concentrata pe vaz si pe atingere. Chiar si limba noastra reflecta aceasta tendinta, infuzata asa cum este cu expresii obisnuite precum „Imi pare bine sa te vad”, „Ce mai faci?”, etc.

Intervale de auz caini si pisici

Cainii si pisicile domestice, dimpotriva, sunt renumiti pentru simtul lor ascutit al auzului. In timp ce varsta si starea de sanatate joaca un rol in auzul unui animal, acestea sunt in general destul de sensibile la aspectul audio. Potrivit Universitatii de Stat din Louisiana, felinele pot auzi sunete de la aproximativ 45 Hz pana la 64.000 Hz, in timp ce majoritatea caninilor pot detecta sunete de la aproximativ 67 Hz la 45.000 Hz.

Intervale de auz oameni

Intervalul de auz pentru oameni se incadreaza in mod normal intre 20 Hz si 20.000 Hz. Insa urechile noastre sunt cel mai adaptate la sunete intre 1 kHz si 4 kHz. Aceasta inseamna ca animalele capteaza adesea subtilitati audio pe care noi oamenii nu le percepem deloc. De asemenea, implica faptul ca oamenii si cainii sau pisicile lor au probabil definitii diferite pentru „volum tare”. Orice muzica la un volum inalt ar putea ingrozi anumite animale.

Dar avand in vedere modul in care cainii si pisicile se bazeaza pe simtul lor al auzului, este rezonabil sa ne intrebam despre potentialele beneficii pe care muzica le aduce la niveluri mai controlate de decibeli. La urma urmei, stiinta a descoperit deja unele beneficii pofunde pe care muzica le aduce oamenilor, de la reducerea stresului pana la gestionarea durerii. Sa vedem ce au gasit cercetatorii pe animale insa.

Anumite sunete ajuta la echilibrarea sistemului nervos

Dr. Alfred Tomatis, otolaringolog francez, a sugerat ca sunetul poate ajuta la echilibrarea si stabilizarea sistemului nervos. Insa tot acest doctor a sustinut ca sunetul trebuie sa fie potrivit pentru subiectul care asculta.

In 2003, pianista Lisa Spector a luat in calcul aceste observatii cand a facut echipa cu expertul psihoacustic Joshua Leeds pentru a crea colectii muzicale specifice animalelor. Testarea clinica a condus in cele din urma la linia de produse „iCalmPet”, care include „Through a Dog’s Ear” si „Through a Cat’s Ear” (icalmpets.com)

Ce melodii sunt indicate pentru caini?

- Un studiu din 2012 publicat in Journal of Veterinary Behavior ofera cateva indicii graitoare. Studiul a fost condus de Lori Kogan, un psiholog autorizat si profesor de stiinte clinice la Colegiul de Medicina Veterinara si stiinte Biomedicale de la Universitatea de Stat din Colorado. Pe parcursul a patru luni, Kogan si echipa ei au expuss117 caini dintr-un adapost la mai multe tipuri diferite de muzica. Fiecare selectie a fost lasata timp de 45 minute, urmata de un interval de 15 minute de tacere. In timpul expunerilor, comportamentul canin a fost documentat la fiecare cinci minute. Kogan a descoperit ca cainii erau mai predispusi sa doarma si mai putin inclinati sa latre, atunci cand ascultau muzica clasica. In schimb, muzica heavy metal a fost asociata cu o incidenta mai mare a tremurului fizic, un semn comun al agitatiei canine.

- Un studiu similar efectuat de Deborah Wells, psiholog la Universitatea Queen‘s din Belfast, a demonstrat ca caninii pot face distinctia la modul subliminal intre diferitele genuri muzicale. Descoperirile ei au aratat inca o data ca cainii de la adapost au devenit mai relaxati atunci cand asculta muzica clasica. Dimpotriva, muzica rock parea sa provoace neliniste.

- In fine, un studiu realizat de Patricia McConnell, specialist in comportamentul animalelor, publicat initial in Perspectives in Ethology, a mers dincolo de genurile muzicale pentru a examina lungimea si calitatea notei reale. McConnell a descoperit ca activitatea motrica canina s-a intensificat in mod semnificativ ori de cate ori au fost redate note scurte rapide. In schimb, atat cainii de lucru, cat si caii pareau mai calmi atunci cand auzeau note lungi si sustinute. Aceasta cercetare sugereaza ca anumite selectii clasice, precum „Uvertura 1812” a lui Ceaikovski, nu s-ar incadra in categoria de muzica calmanta, ci este similara heavy metal-ului. Patricia McConnell sugereaza ca notele continue si tonurile pure sunt o alegere mai buna. O astfel de muzica pare sa afecteze sistemul nervos canin in moduri benefice, mai degraba decat sa-l suprasolicite.

Compozitii pentru pisici

Cum se aplica aceste principii temperamentului felin notoriu de capricios?

Informatiile timpurii provin din cercetarile pe primate. Charles Snowdon, psiholog la Universitatea din Wisconsin-Madison, a facut echipa cu compozitorul si violoncelistul Orchestrei Simfonice Nationale David Teie in 2009. Studiul lor, publicat initial in Biology Letters, a constatat ca maimutele tamarin cu creasta alba abia daca au reactionat la vreun tip de muzica umana. Cu toate acestea, atunci cand Teie a scris melodii folosind modele si tonuri vocale naturale de tamarin, maimutele au reactionat vizibil, conform presasm.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News