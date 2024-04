Motivul pentru care Maia Morgenstern nu s-a vopsit niciodată și preferă să-și poarte părul alb. "O văd mereu când mă uit în oglindă"/VIDEO

Cu o prezență fermecătoare și un talent actoricesc remarcabil, Maia Morgenstern strălucește pe scenă în fiecare rol pe care îl interpretează. Admirată și îndrăgită de public pentru pasiunea și autenticitatea sa, celebra actriță a dezvăluit, de curând, un aspect mai puțin cunoscut din viața sa, care are legătură și cu decizia de nu-și vopsi părul.

Pentru Maia Morgenstern, părul alb este mai mult decât o simplă alegere. Este un omagiu adus memoriei mamei sale, o amintire vie a unei prezențe dragi. În spatele fiecărei șuvițe de păr alb se ascunde o poveste de iubire și de respect pentru femeia care i-a dat viață și a susținut-o mereu, spune ea.

În cadrul unui podcast, Maia Morgenstern a mărturisit motivul pentru care poartă părul alb, asta pentru că atunci când se privește în oglindă, o vede pe mama ei, cu care seamănă foarte mult.

„Port părul alb dintr-o cochetărie, așa am eu curajul meu, dar mă și întâlnesc cu mama în oglindă. Se spune și cred că se spunea pe drept cuvânt că semăn foarte mult cu mama mea. Și acum, privind o fotografie, nu am multe fotografii cu mama din tinerețe și-mi pare rău, dar așa cum o știu și o țin minte, din ce în ce mai mult semăn cu mama. Mama își purta părul alb și am convingerea că mă întâlnesc cu mama în oglindă. Îmi lipsește mama. Dar aș aduce, aș trage către mine, aș copia, m-aș inspira din umorul ei. Avea un umor teribil și o autoironie, semn de mare inteligență.”, a mărturisit Maia Morgenstern.

