Moțiunea împotriva Ministrului Agriculturii se dezbate azi în Parlament. "Ar trebui să lase această funcţie pentru cineva mai priceput şi mai puţin nostalgic după comunism"

Inițiată de deputații USR, moțiunea simplă poartă titlul "Odele pentru Ceaușescu nu salvează agricultura românească". În conținutul său, deputații USR solicită demiterea ministrului Agriculturii, Florin Barbu, prin intermediul premierului Marcel Ciolacu, susținând că acesta ar trebui să renunțe la funcția sa în favoarea unei persoane mai competente și mai puțin atașate de trecutul comunist, informează Agerpres.

"Florin Barbu ar trebui să lase această funcţie pentru cineva mai priceput şi mai puţin nostalgic după comunism. El raportează cifre prea 'măsluite' şi tânjeşte după Epoca de Aur. Semnatarii acestei moţiuni îl îndeamnă pe prim-ministrul Marcel Ciolacu să-l demită pe ministrul Agriculturii şi, astfel, să le facă o bucurie fermierilor înainte de sărbătorile de Paşte", se menţionează în document.

Barbu, acuzat de sfidare

Semnatarii moţiunii consideră că Florin Barbu îi tratează cu dispreţ pe fermieri şi îi sfidează pe românii care plătesc zilnic, în piaţă şi în magazine, preţuri mărite.



"Cu toţii am văzut miile de agricultori şi transportatori care au protestat în această iarnă în toată România. Cu toţii ştim că le-a ajuns cuţitul la os. Cu toţii am văzut cu ce dispreţ i-a tratat Guvernul - ţinuţi în frig, nu i-a ascultat cu adevărat nimeni. Am văzut, de asemenea, cum premierul Ciolacu s-a ridicat de pe scaun şi a plecat ţâfnos de la negocieri. Cu ce s-au ales protestatarii? Cu promisiuni scrise pe o fiţuică. Şi asta, în al 13-lea ceas. L-am chemat pe ministrul Agriculturii şi în comisia de specialitate şi la Ora Guvernului, însă nu a venit. Probabil, domnul ministru crede că nu are nicio obligaţie faţă de Parlament şi faţă de români. Se crede preşedinte de CAP şi face ce vrea la dânsul pe moşie", se afirmă în document.

Potrivit textului moțiunii, produsele cu prețuri plafonate au devenit tot mai rare pe rafturi sau au fost supuse creșterii de prețuri prin reducerea gramajului pe produs, în timp ce Institutul Național de Statistică anunță o continuare a creșterii prețurilor la alimente.

Inițiatorii moțiunii susțin că, în contrast, ministrul Agriculturii a sprijinit promovarea unei legi prin care stuful din Delta Dunării să fie utilizat în beneficiul unor firme apropiate de "baronul local PSD Paul Stănescu". "Mai avem o problemă la care cerem răspuns de câteva luni: subvenţia APIA pentru stuful din Delta Dunării. Este deja de notorietate publică faptul că ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a fost cel care a promovat, pe vremea când era parlamentar, o modificare legislativă ce transformă terenurile din Deltă în păşuni pentru care se pot primi subvenţii. La câteva zile distanţă după ce această lege a fost adoptată, ce să vezi? Două firme au depus dosarul să primească nu mai puţin de 5.000.000 de euro subvenţii europene. Două firme, coincidenţă sau nu, în strânsă legătură cu baronul local PSD Paul Stănescu. Adică, mai pe scurt şi mai direct: parlamentarul Florin Barbu i-a făcut cadou o lege cu dedicaţie domnului Paul Stănescu", se afirmă în moţiune.

