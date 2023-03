Pericol în America Express. Mona Segall: Bodyguardul Irinei a văzut un bărbat care făcea poze pe ascuns fetelor şi Irinei. E zona din care se răpesc cele mai multe fete

"A fost periculos, din punct de vedere social. Au fost locuri şi ţări în care este mai periculos să circuli oriunde, pe stradă, noaptea, ziua, în anumite zone, în anumite oraşe, în anumite locuri. Chiar dacă sunt mai apropiaţi de noi ca mentalitate şi cultură, faptul că au nişte tradiţii diferite, pe care am încercat să le exploatăm de la început, a făcut publicul să simtă că are la ce să se uite", a declarat Mona Segall, producătorul America Express, la Fain şi Simplu, podcast moderat de Mihai Morar.

Întrebat care a fost cea mai periculoasă ţară din competiţie, Robert Lionte, celălalt producător al emisiunii a replicat scurt: "Mexic, de departe!".

"A fost periculos, aşa cum vezi în filme. Prima oară crezi că e un clişeu, că eşti într-o zonă mai safe, după care te loveşte realitatea. Când vezi la ştiri că în orăşelul în care eşti s-au omorât 10 oameni cu o zi înainte, te cam loveşte...", a mai spus Lionte.

"Cred că eram într-un oraş, iar regula de bază era să pleci când apune soarele. Nu mai erau nici ei, era pustiu la 8 jumătate. Am întârziat şi a trebuit să mergem pe autostradă. Şi treceam pe lângă Selaya, care este în top 5 cele mai periculoase oraşe din lume. Din poveşti, din ce am înţeles de la echipa de securitate, vin hoţi de pe câmp, blochează autostrada, fură, răpesc tot, şi pleacă înapoi pe câmp. Nu îi mai găseşte nimeni! Şi am plecat toate maşinile, cu pază armată în faţă, la mijloc şi în spate", a completat Lionte.

"A trebuit să mergem în şir indian, dar era noapte, nu se vedea nimic. Plus că atunci când ajungi în hotel, ai apă, n-ai apă, ai de mâncare sau nu, nu îţi mai dă nimeni voie să ieşi!", a spus şi Mona Segall.

A ştiut Răzvan Fodor unde îşi trimite soţia? "Bodyguardul Irinei a văzut un bărbat care făcea poze pe ascuns fetelor şi Irinei. E zona din care se răpesc cele mai multe fete"

"Şi în timp ce îşi căutau cazare, putea să li se întâmple ceva concurenţilor? Sau echipele au cameraman, reporter, securitate?", a vrut să ştie Mihai Morar.

"Au securitate în zonă, nu fiecare echipă în parte. S-a întâmplat să ajungem într-un oraş. Eu am ajuns cu Irina înainte, să aşteptăm concurenţii, şi în maşina Irinei era cineva de la securitate, înarmat. Acea persoană, acel bodyguard, ne-a spus să intrăm într-o curte şi să nu ne mai mişcăm de acolo. Asta pentru că el văzuse pe cineva care făcea poze fetelor din echipă şi Irinei. Pe ascuns! Şi ne-a spus că e zona din care se răpesc cele mai multe fete. Ne aflam la 25 km de graniţa cu alt stat, foarte periculos, unde poliţia e coruptă. Le răpesc pe fete, ajung acolo şi nu mai ai ce să faci. În copaci erau poze ale fetelor dispărute, aşa de grav era.

Ne-a ţinut acolo, au chemat Federalii, s-a umplut toată zona. Am putut ieşi când au venit concurenţii, dar erau maşini cu mitraliere în jurul nostru. Lui Răzvan Fodor nu i-am spus. Şi nici nu cred că aflase, dar o să afle acum", a mai declarat Mona Segall.

