Mircea Radu revine în forță! Fostul prezentator al emisiunii ”Din Dragoste” a făcut anunţul pe TikTok

Mircea Radu revine în forță la TV cu o nouă emisiune pentru români. Fostul prezentator al emisiunii ”Din Dragoste” a anunțat pe rețelele de socializare că în curând va reveni pe micile ecrane cu un nou proiect de suflet.

Prezentatorul TV și-a luat fanii prin surprindere şi a anunţat pe rețelele de socializare că din septembrie va reveni pe sticlă cu un nou proiect care se numeşte ”Noi, românii” și va fi difuzată la postul de televiziune Metropola TV.

„Salutare, prieteni! O vreme foarte bună pentru filmare, aici, în Paris. Am ales o terasă mai retrasă pentru că am de făcut un anunț important. M-am întors în televiziune, am semnat cu Metropola TV. Emisiunea pe care o prezint se numește „Noi, românii” și deja am filmat câteva episoade în Germania, Olanda, Belgia, Franța”, a spus prezentatorul de televiziune în mediul online.

Potrivit spuselor prezentatorului, emisiunea va începe la începutul lunii septembrie. ”Premiera emisiunii va avea loc la mijlocul luni septembrie. Ce a fost mult a trecut, mai este foarte puțin. De mâine, pe canalele mele de social media, dar și pe canalele de social media ale televiziunii Metropola TV am să vă dau amănunte despre această emisiune”, a mai declarat Mircea Radu.

