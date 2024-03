Mircea Coșea despre impozitarea progresivă: ”în luna ianuarie au intrat în faliment peste 3000 de companii”

Profesorul Mircea Coșea a declarat: ”Mă interesează să văd din partea ministerului de finanțe, după atâtea declarații și lucruri care nu au nicio legătură cu realitatea, o poziție care se pretinde profesionistă. Uniunea Europeană, Banca Mondială, OCDE și oricine altcineva poate să ne recomande orice și oricum, noi avem un minister de finanțe într-o țară suverană cu o echipa de lucru care ar trebui să înțeleagă în ce condiții este România și ce lucruri trebuie să facă.

În condițiile actuale, o ridicare a TVA ar însemna o catastrofă absolută pentru populație. Pentru că populația are o situație diferită, Ministerul de Finanțe ne vorbește despre inflație în loc să ne vorbească despre puterea de cumpărare. Pentru că inflația este una, puterea de cumpărare e alta, inflația la produsele de bază este mult mai mare decât cea oficială care este o medie. În contextul în care se ridică TVA, se ridică toate prețurile, ce mai face România, ce mai face mediul de afaceri.

Toate măsurile pe care le prezintă ministrul Boloș într-o formă narativă pot fi puse în practică doar după ce există o nouă viziune a fiscalității. Atâta timp cât cei care creează valoare în România, adică mediul de afaceri, economia reală este impozitată din ce în ce mai mult, nu vom putea niciodată să trecem la o formă modernă de fiscalitate.

Domul Boloș trebuia să plece de la un lucru înspăimântător și anume că în luna ianuarie au intrat în faliment peste 3000 de societăți comerciale și de producție din România. Asta înseamnă că este o economie falimentară, de unde să luăm banii? Tot de la populație, tot printr-un TVA mai mare?”, a declarat profesorul.

Impozitarea progresivă este un sistem fiscal în care rata impozitului crește pe măsură ce crește venitul impozabil. Cu alte cuvinte, cei care câștigă mai mult plătesc un impozit mai mare, proporțional, decât cei cu venituri mai mici. Acest sistem se bazează pe principiul echității, conform căruia cei care au mai mult ar trebui să contribuie mai mult la finanțarea statului. Impozitarea progresivă are ca scop reducerea inegalităților sociale și redistribuirea veniturilor către cei care au mai multă nevoie.

Mathias Cormann, secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), a exprimat, marți 13 martie, recomandarea unei posibile reforme fiscale în România, subliniind necesitatea de a reduce diferențele de venituri între categoriile sociale. Potrivit declarațiilor sale, un sistem de impozitare progresiv ar putea fi o soluție pentru diminuarea discrepanțelor dintre cei cu venituri mari și cei cu venituri mici.

Cormann a subliniat faptul că într-o economie în care nivelul de sărăcie rămâne încă ridicat în comparație cu alte țări din OCDE, este esențial ca România să se concentreze asupra reducerii acestei disparități. Astfel, introducerea unui sistem de impozitare progresiv ar putea fi un pas important în acest sens, ajutând la echilibrarea veniturilor și la creșterea nivelului de trai pentru toți cetățenii.

De asemenea, Marcel Ciolacu a declarat: "Sunt unul dintre susținătorii impozitului progresiv, dar impozitul progresiv nu înseamnă... Noi avem cea mai mare impozitare a muncii din Europa. De ce o avem cea mai mare? Pentru că impozitarea pe capital este cea mai mică. Peste tot în lume, unde ai venituri cumulate, nu venituri din salariu, am venituri cumulate... Am salariu, unde îmi plătesc impozitul, l-am dat de-o parte, am chirii, am arende... toate se adună într-un coș și în momentul în care depășești anumite sume, oriunde în lumea asta îți vine un surplus de impozitare, un fel de impozitare a capitalului.”

