Mircea Badea, după ultimele imagini apărute cu George Buhnici despre fetițele de 10 - 13 ani: Cum dr*cului a reușit unul ca ăsta să existe cumva în țara asta?

”Eu mă simt rău, dar nu înțeleg despre ce discută. Ce Jilava, care e la Jilava?” a spus Mircea Badea, în emisiunea ”În gura presei”, de la Antena 3, ca reacție la ultimele imagini apărute cu George Buhnici.

Imaginile sunt din 2013.

În timpul unui review auto, realizat alături de George Buhnici, un jurnalist i-a povestit o întâmplare acestuia: ”Două fetițe de 10-13 ani m-au văzut trecând cu mașina asta și fac: E roșiiiie!”.

”La 13 ani ani?” a fost remarca lui George Buhnici, deși review-ul era despre mașină și, în acest moment al discuției, despre culoarea ei. ”Da” a răspuns jurnalistul de la volan. ”Și le-ai luat la discotecă, nu?” a insistat Buhnici. ”Poftim?” a fost reacția jurnalistului. ”Le-ai luat la discotecă cu mașina, nu?” a continuat Buhnici.

”Ce glumă... proastă” a zis cel de la volan, vizibil contrariat și stânjenit. ”Hai că nu ești departe de vârstă cu ele” a ținut să insiste George Buhnici. ”Sper să taie Daniel asta” afirmă jurnalistul care realizează emisiunea. ”De ce?” întreabă, lejer, Buhnici, adăugând: ”Nu e pedofilie. La Jilava, fetele de 13 ani nu stau de vorbă cu băieții de 23?”. ”Ăăă, nu” spune cel de la volan. ”Nu, nici acolo? Bun, hai să încheiem” spune George Buhnici.

”Cum dr*cului a reușit unul ca ăsta, în țara asta, să existe cumva? Mie nu mi-ar da prin cap să mă uit ce măcăne Buhnici pe Youtube despre orice. M-aș uita vreodată? Nu! Și totuși înțeleg că avea contracte, se uită unii în dinții lui să ia lumină. Doamne!” a continuat realizatorul TV. Concluzia lui Mircea Badea a fost: ”E noul Cumpănașu. Dacă vreți să discutăm despre Buhnici, invariabil discuția este despre țara asta...”.

Declarațiile de la care a pornit totul pentru Buhnici

”Eu am noroc că am o nevastă care arată care o minoră. Asta e șansa vieții mele, jur! Nu, serios, uită-te la ea, uită-te la ea, câți ani îi dai? (25 răspunde reporterul - n.r.) Mulțumesc, ai văzut! (Dar nu-i minoră - continuă reporterul/ Nu, Doamne ferește! - răspunde soția lui George Buhnici). Auzi, dacă-ți spun vârsta adevărată o să înțelegi că e minoră.” a spus George Buhnici despre soția sa, spunând astfel că dacă scade din vârsta soției vârsta dată de reporter, iese o cifră sub 18 ani.

Despre alte femei, el a afirmat: ”Mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine. Și am văzut fete care arată foarte bine aici. Am văzut și fete care nu arată foarte bine și nu aș vrea să se interpreteze, dar suntem la festival, putem da vina pe orice, e după o oră la care putem să și fi consumat, habar n-am, dar, serios: mai mergeți pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele, aș vrea ca pielea aia că nu aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul. E normal să ne uităm la ț*țe și la b*ci, aia vrem să vedem la mare”.

