Mircea Badea, după articolul prin care arătam cât costă apartamentele vechi de 100 de ani: Așteptările sunt ca autoritățile să te salveze de propriile alegeri

O garsonieră cu o suprafață utilă de 18 mp, terasa de 8 mp în zona Piața Unirii, costă 29.000 euro. Vorbim de un bloc din 1940, cu risc seismic de gradul I. Imobilele încadrate în această clasă prezintă pericol major de prăbușire în cazul unui seism cu magnitudinea mai mare de 7 grade pe scara Richter. Aici se încadrează, de regulă, imobilele construite înainte de anul 1977.

Un apartament cu trei camere, pe strada Vasile Conta, din centrul orașului, în imediata vecinătate regăsindu-se Piața Universității, are un preț mare. Blocul a fost construit în 1940 și costă 164.000 euro. Are 90 metri pătrați. În anunț, nu este precizat dacă are bulină roșie, dar vorbim de un bloc de aproape 100 de ani.

Mircea Badea a comentat acest subiect la emisiunea „În gura presei”, de la Antena 3 CNN. El a spus că dacă se va întâmpla un cutremur major, oamenii vor arăta cu degetul spre Primărie, chiar dacă cetățenii vor să stea în astfel de blocuri. „În România, așteptările sunt ca autoritățile să te salveze de propriile alegeri”, a zis Mircea Badea.

„Ideea este așa: Există oameni care vor să stea acolo? Absolut că există. Nu am înțeles niciodată de ce este extraordinar să stai la Universitate sau la Romană. Dar ce vreau să zic este că sunt foarte mulți oameni care vor să stea acolo. Și dacă Doamne ferește se întâmplă ceva... de vină clar va fi Primăria... Întrebarea zilei va fi... ce au făcut autoritățile? Nu știu ce au făcut autoritățile, dar ce ai făcut tu, om care ai apartament într-un bloc de genul acesta? Dacă tu ai vrut să stai în centru, dar spui că important este ce face primarul... În România, așteptările sunt ca autoritățile să te salveze de propriile alegeri”, a zis Mircea Badea.

România poate fi lovită oricând de un cutremur puternic. Titus Corlățean, senator PSD, a spus că „în situații excepționale este nevoie de măsuri excepționale”, mai ales că țara noastră trece prin multiple crize.

„În situații excepționale este nevoie de măsuri excepționale. Ne uităm la ce s-a întâmplat în Turcia și Siria și vedem că România se află într-o situație excepțională. În țara noastră nu avem doar două-trei case cu bulină, ci mult mai multe. Este nevoie de măsuri excepționale. Măsuri excepționale ar însemna ca un stat să se miște, pe cât posibil rapid, cu un șef de proiect, cu o coordonare și un comandament politic și cu experți foarte buni, cu o strategie clară, cu resurse alocate, fără politizarea subiectului. Dacă se ajunge la bătălii politice, nu rezolvăm problema. Într-o situație excepțională, este nevoie de măsuri excepționale, iar statul nu ar trebui să mai aștepte prea mult”, a zis Titus Corlățean la Antena 3 CNN.

Blocurile cu bulină roșie sunt cel mai expuse în caz de cutremur

Acestea ar trebui consolidate, dar există o mare problemă: toţi proprietarii dintr-un bloc trebuie să îşi dea acordul pentru consolidarea unui bloc și, de cele mai multe ori, cel puțin o persoană se opune acestui demers. Sute de clădiri din Bucureşti sunt în pericol să cadă la primul cutremur major. Este vorba despre 361 de imobile aflate în categoria 1 de risc seismic.

În acest context, jurnalistul Val Vâlcu a spus că ar trebui ca blocurile cu bulină să fie evacuate imediat și ar trebui începută, de mâine, consolidarea clădirilor. Un pieton care merge pe Bulevardul Magheru din București n-are nicio vină că, în caz de cutremur, îi poate pica blocul în cap În schimb, cei care au apartamente în blocurile cu bulină au beneficii pentru că, de exemplu, unii dintre ei le închiriază, iar o chirie în centrul Bucureștiului este foarte scumpă. Este problema lor că își riscă viețile și nu vor să evacueze blocurile cu bulină, găsind tot felul de scuze, dar devine o problemă națională în momentul în care tu mergi pe stradă și poți muri nevinovat în caz de cutremur.Clădirile acelea trebuie puse în siguranță.

Ziaristul Val Vâlcu a dat exemplul lui Silviu Prigoană și casa din Florida: „Silviu Prigoană povestea că, în criza imobiliară, a cumpărat o casă în Florida şi a lăsat-o acolo. După trei-patru ani, nu a mai găsit-o. S-a dus la primărie şi a întrebat unde este casa. I s-a spus aşa: e un gazon frumos acolo, iar aici aveţi nota de plată pentru demolare şi pentru că v-am udat gazonul.

Asta pentru că din clădire se desprindeau bucăţi din acoperiş. Ca urmare, primăria i-a făcut treaba, a pus în siguranţă perimetrul respectiv şi i-a dat nota de plată. La noi, niciun primar nu a dat amenzi cuiva că nu are asigurare de cutremur şi dezastre. Trebuie obligaţi proprietarii la asta. Mergi pe Calea Victoriei, pe bulevard, şi îţi cade un bloc în cap. Nu e normal. Altfel, oamenii vor să fie proprietari. Dar nu e obligatoriu să fii proprietar!", a spus Val Vâlcu.

