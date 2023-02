Se cer sume colosale pentru blocurile din centrul Bucureștiului, vechi de 100 de ani. Ați da atâția bani? Până și o garsonieră mică costă zeci de mii de euro

O garsonieră cu o suprafață utilă de 18 mp, terasa de 8 mp în zona Piața Unirii, costă 29.000 euro. Vorbim de un bloc din 1940, cu risc seismic de gradul I. Imobilele încadrate în această clasă prezintă pericol major de prăbușire în cazul unui seism cu magnitudinea mai mare de 7 grade pe scara Richter. Aici se încadrează, de regulă, imobilele construite înainte de anul 1977. - https://www.imobiliare.ro/vanzare-garsoniere/bucuresti/universitate/garsoniera-de-vanzare-XB36100K5?lista=303267664&listing=1&pagina=lista&imoidusr=1993350

Un apartament cu trei camere, pe strada Vasile Conta, din centrul orașului, în imediata vecinătate regăsindu-se Piața Universității, are un preț mare. Blocul a fost construit în 1940 și costă 164.000 euro. Are 90 metri pătrați. În anunț, nu este precizat dacă are bulină roșie, dar vorbim de un bloc de aproape 100 de ani. - https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/bucuresti/universitate/apartament-de-vanzare-3-camere-XCRT1007E?lista=303267664&listing=1&pagina=lista&imoidusr=1993350

Un apartament, cu două camere, din 1957, se vinde cu 93.000 euro. Este încadrat în categoria trei de risc seismic și se află la câțiva pași de stația de metrou Universitate. În această categorie intră clădirile care pot suferi avarii minore în cazul unui seism. Astfel, poate cădea tencuiala, pot apărea fisuri și crăpături în pereți, fără ca viața locatarilor să fie pusă în pericol. - https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/bucuresti/universitate/apartament-de-vanzare-2-camere-XCJ20002A?lista=303267664&listing=1&pagina=lista&imoidusr=1993350

Un apartament cu trei camere, de pe Bulevardul Magheru, costă nu mai puțin de... 138.000 euro. „An 1962, consolidat până la etajul 3 după cutremur, încadrare clasa 3. După "Colectiv", fără expertiză, din "pix", a fost încadrat la clasa 2 de risc seismic”, spune proprietarul. - https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/bucuresti/universitate/apartament-de-vanzare-3-camere-XV0O00FM5?lista=303267664&listing=1&pagina=lista&imoidusr=1993350

Un bloc cu cinci camere, din 1941, cu 137 metri pătrați, lângă Universitate, parter din zece etaje, costă 195.000 euro. - https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/bucuresti/universitate/apartament-de-vanzare-5-camere-X4CO1010O?lista=303267664&listing=1&pagina=lista&imoidusr=1993350

Un apartament cu două camere, la Universitate, costă 82.000 euro. „Vânzare apartament cu 2 camere la etaj 3/6, suprafață utilă 45,4 metri pătrați, bloc 1962. Intrare stradală și vedere spre o curte liniștită. Parchet masiv, termopane, gresie-faianță. Încălzirea se face cu centrală de bloc. Imobil încadrat cu urgență U2”. - https://www.imobiliare.ro/vanzare-apartamente/bucuresti/universitate/apartament-de-vanzare-2-camere-XB2B0010Q?lista=303267664&listing=1&pagina=lista&imoidusr=1993350

VEZI ȘI: Cutremurele ar putea da peste cap piața imobiliară. Președintele Asociației Brokerilor Imobiliar, opinie: Aceste apartamente vor avea prețuri în cădere liberă - https://www.dcnews.ro/cutremurele-ar-putea-da-peste-cap-piata-imobiliara-presedintele-asociatiei-brokerilor-imobiliar-opinie-aceste-apartamente-vor-avea-preturi-in-cadere-libera_905445.html

CITEȘTE ȘI: Singura salvare în caz de cutremur în România: Legea care ar trebui să existe de mâine, de la prima oră - https://www.dcnews.ro/singura-salvare-in-caz-de-cutremur-in-romania-legea-care-ar-trebui-sa-existe-de-maine-de-la-prima-ora_905345.html

Vezi și un dialog între Val Vâlcu și Alfred Bulai despre cutremure:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News