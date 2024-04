Minodora, mesaj emoționant după moartea lui Naomi: Ne cunoșteam de copii. Un suflet care a fost realmente chinuit

Minodora a transmis un mesaj emoționant, după ce cântăreața transgender Naomi a murit la vârsta de 47 de ani.

"Dumnezeu să te odihnească în pace! Naomi o știți voi…

Pentru mine a fost prietenul meu, Florin Moldovan! Eu și familia mea, am ținut mult la el (ea)! Ne cunoșteam de copii din festivalurile de muzică ușoară la care participam, în speranța de a reuși să ne lansam… am râs și am plâns împreună. Eu am reușit, el (ea) din păcate nu.

Un singur lucru vreau să spun subliniat: A avut o voce bună, frumoasă, a cântat bine și pe bune! Că a vrut sa fie femeie, nu a fost ceva care m-a privit pe mine! Fiecare face ce simte, cum simte! Nu sunt în măsură să judec!

Minodora: Ne rugăm pentru liniștea sufletului tău, care a fost unul realmente chinuit!

"Mama Rodica", așa cum îi spuneai tu, dragă Naomi (Florin) nu mai este din păcate însă eu, Ticu, și Oana, sora mea, ne rugăm pentru liniștea sufletului tău, care a fost unul realmente chinuit!

Să te odihnești în pace și să cânți frumos pentru îngeri pentru că aici nu ai avut pentru cine, nu ai fost apreciat(ă), din păcate. Offf , cum este viața uneori… nu? Trist!", a scris artista pe pagina sa de Facebook.

