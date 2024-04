A murit Naomy, cea mai controversată vedetă a anilor 2000

Vestea a fost dată de o persoană apropiată acesteia, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Transsexualul Naomy a murit pe un pat de spital din Germania, după ce a stat în comă mai mult timp.

„Cu inima grea, vă anunț că Naomy a trecut în liniște in cursul serii de azi 19 Aprilie 2024. Ne vom aminti mereu de istoria lgbt pe care a creat-o in România și vom păstra amintirile frumoase alături de noi. Sentimentele noastre de compasiune și susținere sunt alături de familia și cei dragi Odihnește-te in glorie Regino”, a scirs Antonella, prietena sa, pe Facebook.

Cine a fost Naomy

Numele real era Florin Moldovan. Acesta a avut o copilărie marcată de adversități, cu o poveste de viață care ar zgudui pe oricine. S-a făcut cunoscut sub numele de Naomy în showbizul românesc abia după ce s-a hotărât să-și schimbe sexul. Florin fost abandonat de părinți la doar trei zile de la naștere. A petrecut primii ani din viață într-un orfelinat din Luduș, iar această experiență l-a însoțit până la vârsta de 15 ani, când s-a mutat la București.

În capitală, a început să-și contureze drumul către artă, urmând cursurile Școlii Populare de Artă. Destinul i-a adus oportunitatea de a apărea în filmul "Gadjo Dilo" din 1997, unde a jucat alături de nume sonore precum Rona Hartner și Adrian Minune.

