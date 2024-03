Ministrul Energiei anunță facturi mai mici. Plafoanele la producător coboară

„Noi ne așteptăm să scadă facturile românilor, poate nu va fi o scădere foarte mare. Vedem în funcție de evoluția pieței, după data de 1 aprilie încep aceste schimbări să se pună în mișcare. Deci, furnizorii vor achiziționa energia electrică și gazele puțin mai ieftin pentru că acele plafoane la producător coboară de la 450 la 400 lei MWh pe energie electrică și de la 150 la 120 lei MWh pentru gaz. Asta înseamnă că undeva din mai-iunie România ar putea să simtă această scădere.

Concurență între furnizori

Oricum, prețurile au fost plafonate la consumatorul final. Știm cu toții că 0,31 de lei KWh pentru gaz, vedem plafonul pe factură și vedem, de asemenea, putem să constatăm foarte mulți dintre noi că acasă primim facturi sub acest plafon. De ce? Pentru că și sub plafon e o concurență între diverși furnizori, iar orice român care nu e mulțumit de factura pe care o primește, de nivelul la care este facturat, are posibilitatea foarte rapidă și foarte ușoară să-și schimbe furnizorul prin site-ul ANRE și chiar recomand acest lucru, să compare toate ofertele din piață și să aleagă cea mai ieftină ofertă”, a transmis ministrul Energiei, Sebastian Burduja, în direct la B1 TV.

