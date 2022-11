Ministerul Finanţelor, împrumut de aproape 480 milioane de lei de la bănci. La cât se ridică dobânda

Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 479,9 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 72 de luni, la un randament mediu de 8,31% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).



Valoarea nominală a emisiunii a fost de 400 de milioane de lei, iar băncile au subscris 557,9 milioane de lei, scrie Agerpres. Marţi este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă 60 de milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligaţiuni.



Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna noiembrie 2022, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 4,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 585 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.



Suma totală, de 4,785 de miliarde de lei, este cu 920 de milioane de lei mai mare faţă de cea care a fost programată în octombrie, de 3,865 de miliarde lei, şi va fi destinată refinanţării datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

Citește și:

Se măresc pensiile diferențiat! Marcel Ciolacu, anunțul serii: Cine NU va beneficia de creșterea de 15%, cine va beneficia de majorări de peste 15%

Deși, oficial, pensiile vor crește cu 15% de la începutul anului 2023, de acest procent de majorare nu va beneficia toată lumea. Anunțul a fost făcut de către social-democratul Marcel Ciolacu, la Antena 3, în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu. Liderul PSD a dat asigurări că nu este opinia sa, ci varianta ce va pleca de la Ministerul Muncii. Prin urmare, conform acestuia, va crește doar partea de contributivitate a pensiilor, la acestea raportându-se procentul de 15%, nu la pensia în integralitatea sa. Astfel, categoriile care se bucură de așa-numitele pensii speciale, precum și acele categorii care iau o pensie mai mare decât salariul pe care l-au avut, vor avea o creștere în procent mai mic raportat la pensia totală.

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat cum urmează să crească pensiile, astfel încât cei ”speciali” să nu se bucure de majorări colosale. Liderul social-democraților a spus, încă o dată, că principala preocupare a fost criza energiei, al doilea punct pe lista preocupărilor fiind creșterea pensiilor.

”După ce am încheiat legea cu energia și am stabilit o semi-reglementare, pentru că încă avem foarte multă energie vândută chiar și pe anul viitor, am zis să venim cu proiectul de buget, în care să stabilim exact procentul (n.r. de creștere a pensiilor). (...) Am stabilit că se va crea o anvelopă pentru o mărire de 15%, asta însemnând un efort bugetar între 15 și 16 miliarde de lei” a anunțat Marcel Ciolacu, care a spus că a început deja discuțiile cu premierul Nicolae Ciucă și cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, pentru ca pensiile să crească diferențiat, astfel încât nu toți pensionarii vor avea, în cele din urmă, o mărire a pensiilor cu 15%.

”Chiar și pensiile speciale au o componentă de contribuție și este corect, iar, prin lege, se va mări numai contribuția, nu și partea specială” a spus liderul PSD. Întrebat dacă acesta este punctul său de vedere, Marcel Ciolacu a răspuns: ”Nu, nu, este foarte clar, așa va veni propunerea din partea ministrului Muncii și a ministrului de Finanțe. E și corect așa, nu pot să-ți dau mărirea pe partea de special. Oricum, vom veni cu legea până în 31 decembrie”. Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News