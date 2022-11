Ministerul Educației descurajează practicile școlilor care trec la „orarul de iarnă” și reduc durata orelor și a pauzelor

„În fundamentarea acestor decizii, școlile invocă art.11, alin. (8) din ROFUIP: „În situații speciale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs și a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ, cu informarea inspectoratului școlar.”



Considerăm că, în condițiile meteorologice pe care le putem observa cu toții, o astfel de interpretare a cadrului legal este discreționară și inadecvată.



Date fiind pierderile în învățare generate de perioada pandemiei, orice MINUT de școală contează. De aceea, am trimis inspectoratelor școlare o adresă prin care am solicitat ca școlile să fie susținute să-și păstreze orarul normal, manifestându-ne dezaprobarea față de obiceiul trecerii la „programul de iarnă”. Rugăm, pe această cale, directorii, profesorii, elevii și părinții să susțină apelul pe care l-am lansat și să depună toate eforturile, astfel încât să nu mai existe practici și acțiuni ce pot conduce la pierderi de învățare”, a transmis Ministerul Educației.

Mesajul transmis de Ministerul Educației vine după ce mai mulți părinți au protestat față de decizia unor școli de a introduce „orarul de iarnă” și au inițiat o petiție în care cereau respectarea programului normal de cursuri.

Peste 9.000 de amendamente au fost depuse la proiectele legilor Educaţiei, a declarat, vineri, ministrul Educaţiei, Ligia Deca, care a adăugat că acestea trebuie analizate cu atenţie, iar din acest motiv a convenit cu premierul Nicolae Ciucă un termen de aproximativ două săptămâni pentru finalizarea actelor normative.



„Am discutat cu domnul prim-ministru al României şi am convenit un termen mai flexibil de încă aproximativ două săptămâni. Este foarte important să trecem cu atenţie prin toate amendamentele venite, nu puţine, sunt peste 9.000 de amendamente, însă, în acelaşi timp, să acordăm atenţia cuvenită şi reprezentanţilor actorilor din educaţie care, în mod evident, după preluarea mandatului, şi-au dorit întâlniri în care să sublinieze care sunt priorităţile acestora în perspectiva viitoarelor legi ale Educaţiei. Am toată încrederea că, împreună cu actorii din Educaţie şi asociaţiile, federaţiile, organizaţiile reprezentative şi alături de experţi în Educaţie şi de echipa de la Ministerul Educaţiei, vom putea formula cele mai bune soluţii. (...) Ne dorim să ne uităm cu atenţie pe observaţii, să dăm atenţie celor care şi-au dorit să rediscute anumite aspecte şi să-şi reitereze priorităţile lucrând, în acelaşi timp, la integrarea acestor aspecte discutate în lege. Probabil că în jur de două săptămâni va mai dura până când vom reuşi să armonizăm o formă a legilor care să înceapă să fie discutate", a precizat Deca, la finalul şedinţei de Guvern.



Ea a completat că proiectele vor suferi schimbări după ce au fost în dezbatere publică. "Ca urmare a procesului de dezbatere publică au intervenit o serie întreagă de observaţii, comentarii, discuţii. Formele finale vor include aceste observaţii primite", a explicat ministrul.



Ligia Deca a menţionat că îşi doreşte ca în acest pachet legislativ să rămână propunerile de majorări salariale pentru profesori. "Acesta este angajamentul în textul legislativ, pe care l-am preluat. Sigur că întreg impactul bugetar al proiectelor de lege va fi rediscutat în Guvern şi va fi agreat şi în coaliţia de guvernare. Eu aşa îmi doresc şi aşa cred că trebuie să fie şi Ministerul Educaţiei va face toate eforturile pentru a creşte semnificativ retribuirea dascălilor în societate", a spus Deca. Ea a adăugat că momentul intrării în vigoare a majorărilor va fi agreat împreună cu Ministerul Finanţelor şi Guvernul.



Potrivit ministrului, este în discuţie o creştere a salariilor profesorilor de la 1 ianuarie 2023, aşa cum a existat în fiecare an, pe nişte tranşe agreate, în funcţie de legile în vigoare şi de anvelopa bugetară disponibilă. Procentul este încă în discuţie, a transmis Ligia Deca.



Ea a susţinut că legile Educaţiei ar trebui să includă filtre de tip CNATDCU în ceea ce priveşte integritatea academică.



„În cadrul legislativ actual, care include decizia CCR din această vară, facem tot ceea ce ţine de noi pentru ca acest cadru normativ care priveşte integritatea academică să răspundă şi solicitărilor legitime ale societăţii pentru a preveni eventuale abuzuri. Consider că unele prevederi ale pachetului legislativ lansat în dezbatere publică sunt în continuare oportune, de exemplu acordarea titlului şi diplomei de doctor la nivelul universităţilor, dar, din discuţiile avute, elemente de tipul existenţei unui filtru de tip CNATDCU ar trebui să rămână. Luăm în considerare serios aceste discuţii avute, inclusiv cu cei din conducerea CNATDCU actual", a spus ministrul Educaţiei.

