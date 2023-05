Autism Europe, Consiliul Național al Dizabilității din România (CNDR), WORLD VISION România, DECLIC, Coaliția pentru Educație, Centrul pentru Legislație Nonprofit (CNLR), Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS, Școala de Valori, Consiliul Elevilor, Consiliul Tineretului din România, Asociația Pentru Valori în Educație, Asociația FDP - Protagoniști în Educație, Asociația MAGIC, AMAIS - Asociația Metodelor Alternative de Integrare Socială, Asociația CONIL, Centrul STEP BY STEP, Asociația Lindenfeld - Ajungem MARI, sunt câteva dintre organizațiile care s-au alăturat demersului inițiat săptămâna trecută de rețeaua informală de ONG-uri RO TSA și Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autism (FEDRA), însumând peste 100 de ONG-uri și reprezentând peste 4.000 de familii ale copiilor cu tulburări din spectrul autist, solicitând respectarea dreptului constituțional la educație al copiilor cu CES și eliminarea prevederii discriminatorii din proiectul de lege a educației, art. 68 alin.(11).

Această prevedere a stârnit consternarea a mii de părinți și reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale din toată țara, condamnând la excludere copiii cu CES din învățământul de masă, lăsând înmatricularea la latitudinea unității de învățământ, care poate refuza admiterea în școlile de circumscripție și redirecționarea lor către școli foarte îndepărtate locuinței, prin simpla invocare a faptului că școala nu dispune în totalitate de resursă umană și de bază materială corespunzătoare copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Acest lucru ar împovăra și mai tare familiile copiilor cu CES și ar conduce la un risc mai mare de excluziune școlară, astfel cum este definit la art. 67 alin. (3) din proiectul de lege, susțin reprezentanții ONG-urilor.

Astfel, în total 150 de organizații s-au mobilizat la nivel național și cer eliminarea art. 68 alin. (11), care prevede că: „Înmatricularea beneficiarilor primari cu CES într-o unitate de învățământ de masă se face doar în situația în care aceasta dispune de resursă umană și bază materială corespunzătoare, inclusiv de cadre didactice de sprijin și itinerante”, articol incompatibil cu dreptul fundamental la educație și în contradicție cu toate celelalte prevederi și obligații reglementate în conținutul proiectului, menite a asigura integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă, consideră reprezentanții ONG-urilor.

Societatea civilă a adresat deja o scrisoare deschisă senatorilor și Ministrului Educației, Ligia Deca. De asemenea a fost formulată și o petiție online, „Spune NU discriminării copiilor cu dizabilități și CES din Legea educației”, semnată de peste 5.500 de persoane în doar 4 zile, prin care se solicită eliminarea art.68 alin.(11).

Pentru respectarea dreptului fundamental la educație incluzivă al copiilor cu cerinţe educaționale speciale, pentru realizarea efectivă a acestuia în baza principiilor echității și egalității de șanse, drept garantat de art. 32 din Constituția României, dar și de art. 23 și art. 28 alin. (1) din Convenția din 1989 cu privire la drepturile copilului și prin accesul la învățământ incluziv, reglementat expres de art. 24 din Convenția ONU din 2007 privind drepturile persoanelor cu dizabilități, Carta socială europeană și Carta drepturilor fundamentale a UE, ONG-urile cer eliminarea acestui articol din noua Lege a Educației Naționale. Prevederile afectează grav dreptul copiilor cu CES de a fi integrați în învățământul de masă, lăsând fără susținere principiile enunțate la art. 67 din proiectul de lege privind garantarea dreptului la o educație incluzivă tuturor beneficiarilor primari ai educației.

„Elevii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. De-a lungul anilor am dus o bătălie grea cu autoritățile și mentalitatea discriminatorie pentru integrarea copiilor cu dizabilități în școală, și mai târziu în societate. Incluziunea e singura cale prin care acești copii să poată deveni adulți autonomi, iar prin acest proiect de lege ne întoarcem într-un trecut sumbru, când nu vedeam elevii cu minți și abilități diverse în școlile de masă, în anii în care aceștia erau izolați și invizibili. Viitorul acestor copii depinde de noi și de cei care legiferează astăzi, așa că vă rugăm să nu acoperiți discriminarea cu legea!” - părinte al unui copil cu CES

Organizațiile au depus în data de 18.03.2023 Observații proiect Legea Educației preuniversitare, în care au argumentat modificările necesare pentru ca noua lege să respecte drepturile elevilor cu CES la educație, însă acest memoriu a fost ignorat. Dintre cele 11 articole care aduc atingeri grave și creează premisele excluderii sistemice a elevilor cu cerințe educaționale speciale din școlile de masă, art. 68 alin. 11 (ref. art. 66 alin. 10 din memoriu) este INACCEPTABIL. Pentru situația în care există solicitări de înscriere a copiilor cu CES, școala trebuie să se organizeze astfel încât să poată asigura integrarea copilului în învățământul de masă, însă ONG-urile semnatare consideră absolut necesar ca asigurarea condițiilor necesare să fie obligatorie și nu facultativă Numai în caz excepțional, și doar dacă părintele este de acord sau la solicitarea acestuia, i se poate oferi posibilitatea de a opta pentru o altă unitate de învățământ decât cea din proximitate.

Organizațiile semnatare consideră că este imperios necesar ca Ministerul Educației, Guvernul României și instituțiile abilitate să aloce resurse suficiente școlilor și grădinițelor pentru ca acestea să poată gestiona în mod adecvat situația copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Aplicarea prevederilor criticate ar putea duce la marginalizarea și excluderea a peste 100.000 de copii cu CES și mulți alți copii cu dizabilitate din școlile de masă, chiar din această toamnă. Noua lege a educației se află în aceste zile în dezbatere la Senat și urmează să primească votul final pe 22 mai, după ce după ce săptămâna trecută a primit aviz pozitiv de la Camera Deputaților.

Surse:

Legea învățământului Preuniversitar (forma trecută de Camera Deputaților) https://senat.ro/legis/PDF/2023/23L282FC.pdf

Parcurs legislativ https://senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L282&an_cls=2023#ListaDocumente

Semnatari membri Rețeaua ROTSA și FEDRA:





ASOCIAȚIA HELP AUTISM, BUCUREȘTI

ASOCIAȚIA „NEW ODYSSEY” BUCUREȘTI

ASOCIAȚIA AUTISM VOICE (ASOCIAȚIA DE TERAPIE COMPORTAMENTALĂ APLICATĂ (A.T.C.A.) BUCUREȘTI

ASOCIAȚIA PENTRU AJUTORAREA COPIILOR CU AUTISM DIN ROMÂNIA „HORIA MOȚOI”, BUCUREȘTI

ASOCIAȚIA PENTRU TERAPIE UMANIST COMPORTAMENTALĂ „SUNT SPECIAL” BUCUREȘTI

ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI GAVRIIL, PANTELIMON, JUD ILFOV

ASOCIAȚIA PRIETENIA PANTELIMON, JUD. ILFOV

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE TERAPII ÎN AUTISM ȘI ADHD, BUCUREȘTI

ASOCIAȚIA „CENTRUL DE INTERVENȚIE ÎN RECUPERAREA AUTISMULUI” (C.I.R.A.) BUCUREȘTI

FUNDAȚIA GIMMYNI BUCUREȘTI

ASOCIAȚIA „ALBERT ȘI ZÂMBETE” BRAȘOV, JUD. BRAȘOV

ASOCIAȚIA „AUT HELP” MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA

ASOCIAȚIA „MIND AUT” SFÂNTU GHEORGHE, JUD. COVASNA

ASOCIAȚIA „PROSPERITAS VITAE” SÂNMARTIN, MIERCUREA CIUC, JUD. HARGHITA

ASOCIAȚIA „UITE CUM CRESC” BRAȘOV, JUD. BRAȘOV

ASOCIAȚIA COPIII DE CRISTAL, BRAȘOV

ASOCIAȚIA DICTA BRAȘOV, JUD. BRAȘOV

ASOCIAȚIA ÎMPOTRIVA AUTISMULUI SIBIU

ASOCIAȚIA PENTRU CONSILIERE ȘI ASISTENȚĂ SPECIALIZATĂ A.C.A.S. ALBA IULIA

ASOCIAȚIA RAUL COSMIN PENTRU COPII ȘI TINERI CU DIZABILITĂȚI, CUGIR, JUD. ALBA

FUNDAȚIA TRANSILVANĂ ALPHA, TÂRGU MUREȘ, JUD. MUREȘ

ASOCIAȚIA EDUCATORILOR SUCEVENI, SUCEAVA, JUD. SUCEAVA

ASOCIAȚIA „ÎȚI ARĂT CĂ POT”, IAȘI, JUD. IAȘI

ASOCIAȚIA „PAPILLON CLINIQUE”, BACĂU, JUD. BACĂU

ASOCIAȚIA „SUFLETE ALBASTRE”, BOTOȘANI, JUD. BOTOȘANI

ASOCIAȚIA „SURASUL ALBASTRU”, IAȘI, JUD. IAȘI

ASOCIAȚIA „ZBOR DE FLUTURI”, IAȘI, JUD. IAȘI

ASOCIAȚIA BLIJDORP ROMÂNIA, JUD. SUCEAVA

ASOCIAȚIA DE SPRIJINIRE A PERSOANELOR CU AUTISM, SUCEAVA (A.S.P.A.), JUD. SUCEAVA

FUNDAȚIA STAR OF HOPE ROMÂNIA, IAȘI

ASOCIAȚIA „AUTISM TRANSILVANIA”, CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

ASOCIAȚIA „BELIEVE”, CLUJ NAPOCA, JUD. CLUJ

ASOCIAȚIA „CASTELUL ERHARD” SATU MARE

ASOCIAȚIA „DOG ASSIST”, CLUJ-NAPOCA, JUD CLUJ

ASOCIAȚIA „JOY STORY” CLUJ-NAPOCA

ASOCIAȚIA „PLAYFUL PSYCHOLOGY” CLUJ-NAPOCA

ASOCIAȚIA „SF. BENEDICT” PENTRU AUTISM, SATU MARE

ASOCIAȚIA A.P.T. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

ASOCIAȚIA AUTISM CÂMPIA TURZII, JUD. CLUJ

ASOCIAȚIA C.E.S.- COLABORĂM, EDUCĂM, SPRIJINIM, ORADEA, JUD. BIHOR

ASOCIAȚIA CARITAS - CENTRUL DE REABILITARE „SF. IOSIF”, SATU MARE, JUD. MARAMUREȘ

ASOCIAȚIA SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA, CENTRUL DE ZI PT. COPII CU DIZABILITĂȚI MOTORII CLUJ-NAPOCA

ASOCIAȚIA SURORILE DE CARITATE „SF. VICENȚIU”, SATU MARE, JUD. MARAMUREȘ

FUNDAȚIA INOCENȚI, BISTRIȚA-NĂSĂUD, JUD. BISTRIȚA

ASOCIAȚIA „ART MUSIC FOR PEOPLE” CONSTANȚA, JUD. CONSTANȚA

ASOCIAȚIA „AUTISM MAREA NEAGRĂ”, CONSTANȚA

ASOCIAȚIA „MÂINI ÎNTINSE” TULCEA, JUD. TULCEA

ASOCIAȚIA AUTISM CEZAR NICOLAE - S.U.I.T.A. CONSTANȚA

ASOCIAȚIA CENTRUL DE PSIHOLOGIE DELTA DUNĂRII TULCEA, JUD. TULCEA

ASOCIAȚIA DE SPRIJIN A COPIILOR CU AUTISM „BĂRCUȚA FERMECATĂ” CONSTANȚA, JUD. CONSTANȚA

ASOCIAȚIA O VOCE PENTRU AUTISM, IAȘI

ASOCIAȚIA S.O.S. AUTISM BRĂILA

ASOCIAȚIA 'LASĂ-MĂ SĂ-ȚI AUD GLASUL' CURTEA DE ARGEȘ - ALBEȘTII DE ARGEȘ, JUD. ARGEȘ

ASOCIAȚIA „AI VOINȚĂ, AI PUTERE”, OLTENIȚA, JUD. CĂLĂRAȘI

ASOCIAȚIA „CREĂM VIITORUL ÎMPREUNĂ” (A.C.V.I.A.) PITEȘTI, JUD. ARGEȘ

ASOCIAȚIA ELENA ECATERINA, TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA

ASOCIAȚIA „START PENTRU AUTISM”, CÂMPULUNG MUSCEL, JUD. ARGEȘ

ASOCIAȚIA COPIILOR ȘI ADULȚILOR CU AUTISM, ALEXANDRIA, JUD. TELEORMAN

ASOCIAȚIA LOGO-PICI, SLOBOZIA, JUD. IALOMIȚA

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU COPII ȘI ADULȚI CU AUTISM DIN ROMÂNIA, (A.N.C.A.A.R.) FILIALA DÂMBOVIȚA

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU COPII ȘI ADULȚI CU AUTISM DIN ROMÂNIA, (A.N.C.A.A.R.), FILIALA FETEȘTI

ASOCIAȚIA PENTRU COPII CU AUTISM, CENTRUL „EMA”, JUD. IALOMIȚA

ASOCIAȚIA „IUBIREA ÎNVINGE AUTISMUL” TÂRGU-JIU, GORJ

ASOCIAȚIA COPILĂRIE SUB SEMNUL ADHD

ASOCIAȚIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPAȚI FIZIC (A.S.C.H.F.-R.) FILIALA RÂMNICU VÂLCEA, JUD. VÂLCEA

ASOCIAȚIA DE TERAPIE INTEGRATIVĂ PENTRU COPIII CU AUTISM - DANIEL (A.T.I.C.A.-DANIEL), CRAIOVA, JUD. DOLJ

ASOCIAȚIA PENTRU INTERVENȚIE COGNITIVĂ ȘI COMPORTAMENTALĂ „VISURI ȘI SPERANȚE” CRAIOVA

ASOCIAȚIA „ALEX, RADU ȘI AUTISMUL” TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ

ASOCIAȚIA „AUTISM HELPING HANDS” PETROȘANI, JUD. HUNEDOARA

ASOCIAȚIA „AUTISM LUMEA MEA” HUNEDOARA, JUD. HUNEADOARA

ASOCIAȚIA „CASA FAENZA” TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ

ASOCIAȚIA „COPII ȘI ZÂNE” TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ

ASOCIAȚIA „ORIZONTURI SENINE” DEVA, JUD. HUNEDOARA

ASOCIAȚIA RESURSE UMANITARE SPERANȚA (A.R.U.S.) TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ

FUNDAȚIA DE ABILITARE SPERANȚA TIMIȘOARA

ASOCIAȚIA NUMERE COLORATE ÎN AUTISM, PITEȘTI

ASOCIAȚIA BRIGHT FUTURE FOR EVERY CHILD, BUCUREȘTI

ASOCIAȚIA AUTISM TÂRGOVIȘTE

ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR COPIILOR CU AUTISM ARGEȘ

ASOCIAȚIA ECHIPĂ PENTRU COPII, CRAIOVA

ASOCIAȚIA AUTISM INFANTIL, CARAȘ SEVERIN

ASOCIATIA SFANTUL CASIAN, MEDIAȘ

ASOCIAȚIA ÎNGERII ALBAȘTRI BRĂILA

ASOCIAȚIA NOT DIFFERENT, VÂLCEA

ASOCIAȚIA CREIOANE COLORATE, VÂLCEA

ASOCIAȚIA PRO AUTISM MUREȘ

ANCAAR ARGEŞ

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU COPII ȘI ADULȚI CU AUTISM DIN ROMÂNIA, (A.N.C.A.A.R.), FILIALA CRAIOVA, JUD. DOLJ

ANCAAR IAŞI

ASOCIAȚIA AUTISM BAIA MARE

ASOCIAȚIA AUTISM TRANSILVANIA CLUJ

ASOCIAȚIA COPIII DE CRISTAL BRAȘOV

ASOCIAȚIA DINCOLO DE TĂCERE GALAȚI

AUTISM EUROPA BISTRIȚA - CENTRUL DE RESURSE ŞI REFERINŢĂ ÎN AUTISM MICUL PRINŢ

ASOCIAȚIA ÎNVINGEM AUTISMUL BCUREŞTI

ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR COPIILOR CU AUTISM DIN JUDEȚUL BOTOȘANI

ASOCIAȚIA PUZZLE ROMÂNIA

ASOCIAȚIA “RAZĂ DE SPERANȚĂ ÎN INTERVENȚIA ȘI TERAPIA TSA” BRAȘOV

ASOCIAȚIA SOS AUTISM BIHOR

100.ASOCIAȚIA DE SPRIJIN PENTRU PĂRINȚII ȘI COPII CU AUTISM GALAȚI

101.FUNDAȚIA ROMANIAN ANGEL APPEAL BUCURESTI

102.FUNDAȚIA UNIVERS PLUS PIATRA NEAMȚ

103.ASOCIAȚIA ÎNVĂȚĂM PRIN PICTOGRAME TIMIȘOARA

104.ORGANIZAȚIA SUEDEZĂ PENTRU AJUTOR UMANITAR INDIVIDUAL

105.ASOCIAȚIA PENTRU RECUPERAREA ȘI INTEGRAREA COPIILOR CU AUTISM (ARICA)

106.ASOCIAȚIA ANASTASIA IOANA





Alte organizații semnatare:





107.CONSILIUL NAȚIONAL AL DIZABILITĂȚII DIN ROMÂNIA (CNDR)

108.WORLD VISION ROMÂNIA

109.ASOCIAȚIA FDP - PROTAGONIȘTI ÎN EDUCAȚIE

110.ASOCIAȚIA MAGIC

111.DECLIC

112.AMAIS - ASOCIAȚIA METODELOR ALTERNATIVE DE INTEGRARE SOCIALĂ

113.ASOCIAȚIA CONIL

114.CENTRUL STEP BY STEP

115.COALIȚIA PENTRU EDUCAȚIE

116.ȘCOALA DE VALORI

117.CONSILIUL ELEVILOR

118.CONSILIUL TINERETULUI DIN ROMÂNIA

119.ASOCIAȚIA PENTRU VALORI ÎN EDUCAȚIE

120.SALVAȚI COPIII (TBC)

121.HOPE AND HOMES FOR CHILDREN ROMÂNIA (TBC)

122.ORGANIZAȚIA NAȚIONALĂ CERCETAȘII ROMÂNIEI (TBC)

123.ALIANȚA NAȚIONALĂ PENTRU BOLI RARE DIN ROMÂNIA (TBC)

124.FEDERAȚIA ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE PENTRU SERVICII SOCIALE (FONSS-TBC)

125.FUNDAȚIA PENTRU VOI TIMIȘOARA

126.SCOP TIMIȘOARA (Societatea pentru Copii și Părinți)

127.ASOCIAȚIA CEVA DE SPUS

128.ASOCIAȚIA HORSEMOTION TIMIȘOARA

129.ASOCIAȚIA RENINCO ROMÂNIA

130.ASOCIATIA LIBRA - ONEȘTI

131.ASOCIAȚIA BE ACTIVE -SATU MARE

132.ASOCIAȚIA STEA – SATU MARE

133.ASOCIAȚIA ÎNGERI PENTRU SUFLETE- ARAD

134.ASOCIAȚIA LUMEA LUI EMANUEL - SATU MARE

135.ASOCIATIA I LOVE AUTISM- CLUJ

136.ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PROTECȚIA PACIENȚILOR -TIMIȘ

137.INSTITUTUL ROMÂN DE EDUCARE A ADULȚILOR

138.ASOCIAȚIA PROACT SUPORT

139.ASOCIAȚIA CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE PERMANENTĂ-CEEP

140.ASOCIAȚIA DOWN PLUS BUCUREȘTI

141.ASOCIAȚIA LINDENFELD - AJUNGEM MARI

142.FEDERAȚIA ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE PENTRU SERVICII SOCIALE – FONSS

143.ASOCIAȚIA SINDROM DOWN PLOIEȘTI

144.ASOCIATIA LANDON DOWN – CENTRUL EDUCAȚIONAL TEODORA BĂILEȘTI

145.ASOCIAȚIA DOWN SUD-EST CONSTANȚA

146.ASOCIAȚIA M.A.M.E.

147.ASOCIATIA AJUT, DECI EXIST

148.ASOCIAȚIA „TRĂIEȘTE CU BUCURIE”

149.ASOCIAȚIA GRUPUL VERDE, VRANCEA

150.ASOCIAȚIA DARUL SUNETULUI

151.ASOCIAȚIA „SOFIA MERGE MAI DEPARTE”

152.ASOCIAŢIA DOWN ART THERAPY, TG-JIU

