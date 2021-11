Mii de militari ruși la granița Ucrainei. Secretarul general al NATO, avertisment: Va fi un preţ mare

Jens Stoltenberg, secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, a avertizat, marţi, Rusia asupra consecinţelor generate de un eventual atac militar împotriva Ucrainei, informează Agerpres, citând Reuters.



"Va fi un preţ mare pentru Rusia dacă va utiliza din nou forţa împotriva independenţei Ucrainei.", a declarat Jens Stoltenberg cu ocazia reuniunii miniştrilor Apărării din ţările NATO, desfăşurată în capitala Letoniei, Riga.

Antony Blinken: Noi măsuri la nivelul Alianţei Nord-Atlantice pentru consolidarea apărării





Şi secretarul de Stat american, Antony Blinken, a avertizat Rusia. "Vom avea consultări strânse cu aliaţii din cadrul NATO şi cu partenerii, în următoarele zile, despre necesitatea de a adopta noi măsuri la nivelul Alianţei Nord-Atlantice pentru consolidarea apărării, a rezistenţei şi a capacităţilor defensive", a declarat Antony Blinken.



Rusia se opune vehement aderării Ucrainei la NATO şi denunţă suplimentarea capacităţilor militare ale Alianţei Nord-Atlantice în apropierea frontierelor ruse.

Rusia ar fi mobilizat 92.000 de militari în apropierea frontierelor Ucrainei





Administraţia de la Kiev susţine că Rusia a mobilizat 92.000 de militari în apropierea frontierelor Ucrainei. Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avertizat, vineri, că Rusia pregăteşte o tentativă de lovitură de stat sau o intervenţie militară în Ucraina la începutul lunii decembrie.



Administraţia Vladimir Putin a dat asigurări că Rusia nu pregăteşte niciun complot în Ucraina. Rusia a argumentat că poate mobiliza militari oriunde doreşte pe propriul teritoriu. Relaţiile dintre Rusia şi Occident s-au deteriorat după anexarea regiunii ucrainene Crimeea, în 2014, şi din cauza susţinerii oferite de Moscova insurgenţilor separatişti din estul Ucrainei.

Război Rusia - Ucraina? Hartmann: Întrebarea fierbinte pe care Ciucă ar trebui să şi-o pună. Aici este pericolul la adresa României

H.D. Hartmann, analist de politică externă, a vorbit la DC NEWS despre pericolul care vizează România, în cazul uni război între Rusia și Ucraina.

"Crezi că acest conflict se poate extinde, se poate lăsa antrenat NATO de o manieră directă, SUA? Spun asta cu îngrijorare pentru România", l-a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac pe H.D Hartmann.

"Este una dintre cele mai fierbinţi întrebări pe care prim-ministrul Ciucă ar trebui să şi-o pună înaintea pensiilor şi salariilor. Noi trebuie se înțelegem că vorbeşti de Crimeea şi de Marina Rusă care este în stare de alarmă şi îşi arată colţii. Nu îşi arată colţii pentru Ucraina. Ucraina nu are marină, are exact ca noi: trei bărci şi patru şalupe. Nu este cazul. Să fim clari! Marina Rusă nu este pentru marina ucrainiană, ci este pentru a preveni orice intervenţie a navelor de război NATO sau ale altor ţări. În strategia unui război amplu Rusia-Ucraina, marina rusă are misiunea de a bloca orice tip de provocare care ar duce la escaladarea conflictului.", a spus H.D Hartmann.