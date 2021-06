Mihaela Bilic, mesaj acid pentru "guru" nutriției: Mâncarea n-a omorât pe nimeni. Ieșiți din Universul vostru limitat!

Fructele, motivul grăsimii pe burtă! Mihaela Bilic: Ca la balamuc, faci ficat steatozic! Un pahar de suc de fructe = un pahar de bere

"Nu împușcați mesagerul, realitatea trebuie acceptată chiar dacă nu ne convine.

În trecut, când nu existau metodele moderne de telecomunicații, mesajele erau transmise printr-un mesager uman. De multe ori se întâmpla ca mesagerul să fie omorât, învinovățit fiind de veștile proaste pe care le aducea. De aici și metafora “don’t kill the messenger”- atunci când nu ne convine o situație sau o informație, faptul că îl desființăm pe cel care ne dă vestea, nu schimbă cu nimic realitatea.

Și în psihologie fenomenul este identic și se descrie mai degrabă ca o negare: când nu putem accepta o realitate sau un adevăr, ne este mai ușor să găsim un responsabil pe care să dăm vina, avem nevoie să acuzăm pe cineva ca să ne protejăm, să împiedicăm dezechilibrul, îndoiala, nemulțumirea…", a scris Mihaela Bilic, pe pagina de Facebook.

Nutriționistul desființează cârcotașii

"Ce m-a făcut să abordez acest subiect? Intensitatea reacțiilor pe care unele dintre postările mele le declanșează. Comentarii pătimașe în care găsim toate emoțiile amestecate: surpriză, stupoare, indignare, furie, frustrare, dezgust, dezamăgire etc. Mi-am dat seama că unele dintre informațiile sau afirmațiile pe care le fac șochează și iau pe nepregătite multe persoane, care fie nu sunt la curent cu noutățile din domeniu, fie nu au pregătirea medicală necesară înțelegerii acestora. Vehemența comentariilor și impulsivitatea cu care simt nevoia să riposteze unii cititori sunt provocate cu siguranță de cutremurul ce are loc în forul lor interior- sistemul de valori pe care și l-au construit este zguduit din temelii.

Când îți sunt contrazise părerile și afirmațiile, când îți sunt amenințate credințele și poziția, este firesc să te aperi cu toate forțele! Doar că războiul pe care îl pornesc împotriva mea este unul fals, eu sunt doar mesagerul care aduce vestea.

Chiar dacă mă desființează pe mine personal, adevărul rămâne același- fie că îl acceptă sau nu", a completat nutriționistul.

Mihaela Bilic, mesaj pentru colegii de breaslă

"Dragi specialiști și profesioniști în ale nutriției, niciunul dintre noi nu suntem deținătorul adevărului suprem, totul este o chestiune de interpretare și totul se bazează pe studii și pe experiența personală. Informația este la putere, însă trebuie să știi de unde te informezi! Căutările pe internet, mai ales când nu ești de specialitate, nu sunt suficiente. Așa cum nu este suficient să te raportezi la motoare de căutare în limba română, trebuie să acceptăm că la capitolul nutriție suntem departe de a fi în top.

Medicina progresează și doar citind constant poți ține pasul cu ultimele noutăți. A trecut demult vremea când grăsimile animale erau considerate vinovate pentru colesterolul crescut din sânge, iar din 1994 am aflat că țesutul adipos secretă hormoni, deci mâncatul nu ține numai de voință. Chiar dacă metabolizarea fructozei era cunoscută demult, abia după anul 2000 s-a vorbit de ficatul steatozic non-alcoolic prezent la copiii sub 5 ani hrăniți cu suc de fructe din belșug. Vremea curelor de slăbire cu liste de alimente permise și interzise a trecut și ea, după ce medicii au recunoscut că rezultatele pe termen lung ale dietelor sunt dezastruoase. Despre neurotransmitatori și sistemul de recompensă de la nivel cerebral se vorbește tot mai mult, ceea ce duce la concluzia că relația cu mâncarea este mult mai complexă decât credeam. Ce să mai spunem de microbiota intestinală, lipsa anumitor bacterii poate duce la obezitate și influențează rata metabolismului independent de aportul caloric. Un lucru e sigur: slăbitul nu e doar o chestiune de număr de calorii, ci implică mecanisme complexe biochimice, neurologice, hormonale și emoționale. Iar cine are pretenția că poate controla asta, e fie arogant, fie mincinos!", a mai scris Mihaela Bilic.

"Mâncarea n-a omorât pe nimeni"

"Nutriția a devenit un subiect inepuizabil, despre care toată lumea simte nevoia să-și dea cu părerea. Și n-ar fi o problemă dacă afirmațiile și atitudinile ar fi moderate, permisive, echilibrate. Mâncarea n-a omorât pe nimeni, deci oricine poate să promoveze rețete/scheme/strategii, măcar și prin prisma experienței personale. Iar cei care vor să țină cont de astfel de sfaturi/opinii/recomandări sunt liberi să o facă- în cel mai rău caz s-ar putea ca ele să nu dea rezultate.

Însă e mare diferență între a promova mâncarea dietetică și schemele rigide de alimentație și a nega metabolizarea fructozei, doar pentru că nu-ți convine că fructele îngrașă. E mare diferență între a promova un stil de viață sănătos, bazat pe mișcare și pe de altă parte a desființa grupe importante de alimente, precum carnea sau produsele lactate.

Pentru acești “guru” autoproclamați ai nutriției, recomandarea mea este: informați-vă, cercetați, documentați-vă. Citiți înainte de a vorbi! Vorbiți pe bază de dovezi, nu din auzite! Și acceptați că există păreri și opinii diferite de ale voastre, chiar dacă nu vă convine! Medicina, biochimia și biofizica nu pot fi rescrise după bunul vostru plac, iar organismul uman este de o complexitate năucitoare, pe care mai avem mult până să o deslușim.

Ieșiți din universul vostru limitat și fiți deschiși, lărgiți-vă perspectiva, lăsați-vă surprinși! Renunțați la piedestalul autosuficienței și acceptați că puteți să aflați/să învățați în fiecare zi lucruri noi. Dați dovadă de curiozitate și de flexibilitate, de smerenie și modestie, nu suntem centrul Universului, ci simpli spectatori la miracolul vieții", a adăugat ea.

Peste 20.000 de articole științifice despre Omega 3

"Iar pentru cei ce vor cu adevărat să știe/să învețe/să afle, INTERNET PUBMED este cea mai mare bibliotecă științifică din lume- profitați și hrăniți-vă setea de cunoaștere! Veți găsi articole online clasificate pe teme, subiecte și cuvinte cheie. Fiecare articol este supus analizei unei comisii independente înainte de a fi publicat… doar despre Omega 3 sunt peste 20.000 de articole științifice.

Eu mi-am propus să studiez și să împărtășesc tot ce aflu. Nu am pretenția că le știu pe toate și nici că am inventat roata. Nu mi-e teamă să recunosc când nu știu ceva și nici când greșesc. Ba chiar mă bucur când primesc întrebări la care nu am răspuns, tocmai pentru că mă motivează să cercetez și mai mult. Mi-am asumat faptul că nu pot fi pe placul tuturor și accept că pot deranja interesele multor persoane. Dar asta nu mă va opri să spun în continuare ceea ce cred, fără să îmi propun să conving pe nimeni.

Postările mele seamănă mai mult cu un monolog, nu intru în polemici cu nimeni, chiar cu riscul de a vă fi dezamăgit de-a lungul timpului pentru că nu răspund la întrebări.

Luați-mă așa cum sunt și, mai presus de toate, profitați de informațiile pe care vi le ofer Pentru că vă vreau informați, puternici și capabili să vă asumați răspunderea pentru viața voastră. Vreau să știți să luați decizii fără să vă mai lăsați manipulați, influențați, păcăliți sau exploatați de cei din jur! Și vreau să oprim războaiele, inclusiv războiul cu mâncarea… războiul presupune victime de ambele părți, iar în final nu mai contează cine este câștigător și cine este învins", a încheiat el.