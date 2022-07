Metallica la Radio DC News. Duminică noaptea - ”Live In Mexico City/1993”. Ultimul concert din seria ”Midnight Live Concerts at Radio DC News.ro”

Seria "Midnight Live Concerts at Radio DC News.ro" continuă și duminica aceasta, de la ora 23:59, cu un concert spectaculos al trupei Metallica.

Băieții de la Metallica au cântat în Mexic într-o atmosferă cum numai acolo putem găsi. Bine, mai există câteva locuri în lume, care rivalizează din punctul de vederea al prestației publicului (a se vedea Rio sau Wembley).

Concertul ”Live In Mexico City/1993”, al celor de la Metallica, a făcut parte din turneul ”Nowhere Else to Roam”, care a durat aproape jumătate de an, între 22 ianuarie și 4 iulie 1993.

Turneul a promovat cel de-al cincilea album al lor, intitulat Metallica (cunoscut în mod obișnuit ca Black Album), iar din repertoriu nu au lipsit piese de pe noul album, Enter Sandman, Nothing Else Matters sau The Unforgiven, dar și piese celebre de pe albumele anterioare ( Fade to Black, One sau Master of Puppets).

Trupa a cântat în 77 de spectacole în întreaga lume. Între 25 februarie și 2 martie, Metallica a susținut cinci spectacole în Mexico City , Mexic. Toate aceste spectacole au fost înregistrate și câteva luni mai târziu, trupa și-a lansat primul album live și box set ”Live Shit: Binge & Purge”.

Rămâneți pe Radio DC News!

Metallica

Trupă americană de heavy metal a fost formată în 1981 în Los Angeles de către vocalistul/chitaristul James Hetfield și bateristul Lars Ulrich și a avut sediul în San Francisco pentru cea mai mare parte a carierei sale.

Tempo-urile rapide ale trupei, instrumentele și muzica agresivă au făcut din ei una dintre cele patru formații fondatoare de thrash metal , alături de Megadeth, Anthrax și Slayer.

Formația actuală a Metallica include membrii fondatori și compozitorii principali Hetfield și Ulrich, pe vechiul chitarist Kirk Hammett și pe basistul Robert Trujillo.

Chitaristul Dave Mustaine (cel care a format Megadeth după ce a fost concediat din trupă) și basiștii Ron McGovney , Cliff Burton și Jason Newsted sunt foști membri ai trupei.

Metallica a găsit pentru prima dată succesul comercial odată cu lansarea celui de-al treilea album al său, Master of Puppets (1986), considerat drept unul dintre cele mai grele albume de metal, dar și cel mai bun album a trupei.

Metallica a lansat zece albume de studio, patru albume live, douăsprezece albume video, 37 de single-uri și 39 de videoclipuri muzicale.

Trupa a câștigat nouă premii Grammy din 23 de nominalizări, iar ultimele sale șase albume de studio (începând cu Metallica ) au debutat consecutiv pe primul loc în Billboard 200.

Metallica se clasează drept una dintre cele mai de succes trupe comerciale din toate timpurile, cu peste 125 de milioane de albume vândute în întreaga lume începând cu 2018.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News