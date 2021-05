Medicul lui Netanyahu, din buncăr: Fâșia Gaza trăiește pentru că noi le dăm apă. Ei vor să șteargă Israelul de pe fața Pământului

Deși Israelul practic a scăpat de pandemia de COVID-19, se confruntă acum cu o problemă mult mai gravă. Este bombardat cu rachete de către Hamas. Deși oamenii sunt obișnuiți cu astfel de violențe, frica predomină în rândul cetățenilor, mărturisește Zvika Herman Berkovits, medicul şi prietenul apropiat al premierului israelian Benjamin Netanyahu.

"În Israel, noi deja suntem la sfârșitul pandemiei, dar la începutul unor acte teroriste pe care trebuie să le trecem. Noi, în Israel, suntem deja obișnuiți cu aceste acte teroriste. Cum se spune, aceasta este viața normală a noastră. Nu există o săptămână, o lună, să nu avem rachete și bombe. Din păcate, noi ne-am obișnuit, deși niciodată nu te poți obișnui cu așa ceva. Nu e un război cu teroriștii ăștia de la Hamas, e un conflict. Au găsit un anumit motiv ca să înceapă să arunce aceste rachete în Israel. Vă dați seama au lansat peste o mie de rachete numai ca să omoare oameni. Ceea ce este culmea, această fâșie Gaza trăiește pentru că noi le dăm apă, electricitate, petrol. Noi le dăm toate. Ei nu au nimic. Noi îi susținem și ei ne dau rachete.", a declarat Zvika Herman Berkovits la Digi24.

VEZI ȘI: Noi atacuri între Israel și Hamas. Blinken și Lavrov cer soluționarea conflictului

”Israelul e prea puternic pentru ei”

Majoritatea oamenilor stau ascunși în buncăre pentru că nu știu când va avea loc un nou atac. Inclusiv medicul Zvika Herman Berkovits se afla într-un astfel de adăpost atunci când a intervenit la TV pentru a oferi detalii despre situația din Israel. Medicul a recunoscut că îi este teamă pentru viața nepoților săi care se află în armată.

"Cum să nu te sperii când îți cad rachete. Norocul nostru este că avem scuturile astea. Din 100 de rachete care ne cad, 90 sunt explodate în aer, iar 10 pot să cadă pe blocuri. Majoritatea, spre norocul nostru, cad pe terenuri verzi, unde nu trăiesc oameni, dar e destul să cadă una și omoară zeci de copii, familii întregi. (...) Vă dați seama ce înseamnă peste 1.000 de rachete. Suntem o țară mică. Ei vor să șteargă Israelul de pe fața Pământului, dar nu își dau seama că Israelul este prea puternic pentru ei, o țară foarte puternică militar. Noi folosim doar o parte din armament acum. Noi nu putem fi șterși așa ușor. Avem și aceste adăposturi. Și eu acum vorbesc dintr-un adăpost pentru că nu știi când poate porni o nouă sirenă. Eu nu mă sperii, sunt deja obișnuit, stau de 45 de ani aici, am fost și în armată, am fost medic în armată, am văzut multe terori, dar sunt speriat pentru nepoții mei care sunt în armată. Eu am nepoți în armată. Vă dați seama, suferim pentru fiecare copil rănit, pentru fiecare mamă care este rănită și ei știu acest lucru. Se folosesc de slăbiciunea aceasta, de familiile noastre.", a mărturisit Zvika Herman Berkovits.

Ministerul Sănătății din Gaza a declarat că numărul total de morți de la începutul ultimei ofensive a fost de 62, inclusiv 14 copii. Peste 300 de alte persoane au fost rănite. Șase israelieni, inclusiv un copil, au fost de asemenea uciși. Armata israeliană a spus că aproximativ 1.500 de rachete au fost lansate din Gaza către diferite locații din Israel.

VEZI ȘI: Imagini din buncărul aeroportului Ben Gurion din timpul bombardamentelor (VIDEO EXCLUSIV)