De doi ani, de când cu declanșarea pandemiei de COVID-19, medicul Adrian Marinescu, de la Spitalul "Matei Balș" din Capitală, a fost prezent permanent în fața publicului, dând mereu sfaturi utile despre cum ne putem proteja de virusul care ne-a blocat pe toți, cum să ne tratăm și cum să evităm să ajungem la spital. Tot Adrian Marinescu a fost cel care a tras semnal de alarmă, după semnal de alarmă când spitalele nu mai făceau față și cel care a transmis informații sincere și deschise despre vaccinare.

Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV alături de soția sa, Adrian Marinescu a luat o scurtă pauză de la îndatoririle de medic și și-a deschis sufletul, vorbind despre viața personală și despre soția cu 17 ani mai tânără.

Mai în glumă mai în serios, Adrian Marinescu a spus că are și el un doctor acasă, adică soția sa, Ema.

Întrebați cum s-au cunoscut, cei doi au început să-și spună povestea, prima fiind soția medicului, arhitect de meserie.

"Suntem împreună de mult timp, cam din 2015. Mama a avut o problemă medicală la un moment dat, nu a fost mulțumită de medicul la care mergea, și așa am ajuns la Adi. Bine, de când l-am cunoscut a fost ceva clar din primul moment, pe care fiecare o ținea în el, dar nu o exprima, pentru că mie mi se părea că nu are cum să se întâmple așa ceva. În fine, a trecut timpul, au trecut niște ani...", a spus Ema Marinescu, soția lui Adrian Marinescu.

"Întâi văzut și apoi cunoscut", a intervenit Adrian Marinescu.

Ema Marinescu a revenit la poveste, clarificând că l-a cunoscut pe Adrian Marinescu în anul 2012, dar abia în 2015 s-au reîntâlnit.

"Trei ani nu ne-am întâlnit!", a completat ea.

"Lucrurile s-au așezat în timp, precum vinul", a completat medicul.

Cine a făcut primul pas în relația lor, după 3 ani în care nu s-au văzut

Întrebați de Cătălin Măruță cine a făcut primul pas, Ema a spus ferm: "domnul doctor!"

"Eu sunt de părere în felul următor: când intră cineva în cabinet te gândești la un viitor pacient care poate are o problemă de sănătate și atunci trebuie să rezolvi, nu? Indiferent de vârstă! Probabil că a fost mulțumită și a venit la un control de rutină", a spus medicul Marinescu.

"Așa s-a reaprins flacăra. A fost chimie", a completat Ema, menționând că nu a contat neapărat uniforma de medic pe care o purta Adrian Marinescu. Mai mult, după trei ani, medicul a fost cel care a sunat-o pe Ema, invitând-o la o ieșire, lucru care a surprins-o pe aceasta, care a crezut că medicul greșise numărul.

"În momentul în care ne-am văzut ne-am topit amândoi", a mai spus ea.

"Vedeți care e concluzia? Dacă ești medic și îi mulțumești pe pacienți, nu știi niciodată ce iese", a glumit Adrian Marinescu.

Adrian Marinescu, mesaj subtil legat de pandemia de COVID-19. Mesajul pe care-l așteptam cu toții

Vorbind despre relația lor, medicul a făcut o paranteză, fiind uimit că după doi ani de pandemie poate să vorbească și despre altceva decât COVID-19.

"În momentul ăsta mi se pare că e ceva care s-a întâmplat cândva, dar nu știu când, pentru că gândindu-mă numai la pandemie anii aceștia... E un lucru bun! Faptul că putem vorbi și despre altceva înseamnă că ieșim!

Eu am spus așa: clar că 2022 va fi anul conviețuirii armonioase și când am spus asta nu știam de Omicron. Mă gândeam că o să fie o variantă în care vom ajunge să avem mai multe forme ușoare, uite că a fost Omicron-ul, dar totuși trebuie să fim atenți, pentru că se transmite destul de ușor și vom avea în februarie chiar și 100.000 de cazuri pe zi.

Să știți că și în valul 4, chiar dacă nu se transmitea atât de ușor, numărul real din fiecare zi nu avea legătură cu ce era în mod real. În realitate erau mult mai multe, pentru că oamenii nu se testau", a spus el.

Cine este Ema Marinescu

"Sunt arhitect, îmi place foarte mult. Am lucrat mulți ani în proiectare, dar de un an sunt pe cont propriu. Fac arhitectură de interior, aici m-am regăsit cel mai mult, asta îmi place cel mai mult să fac. Dar ca orice om, am și un hobby și blogul de călătorii a devenit hobby-ul meu cel mai important", a spus Ema Marinescu.

Despre diferența de vârstă dintre ei, Ema a spus că "nu a contat nicio secundă".

