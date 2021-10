Medic, mesaj despre Nicușor Dan: Nu am reușit să-l conving să se vaccineze. Nu vrea, ce s-o mai lungim. O altă dezamăgire uriașă

Primarul General al Bucureștiului a spus că a avut coronavirus în aprilie și este prea devreme să se vaccineze. Total greșit! Medicul Vasi Rădulescu i-a explicat de ce este bine să se vaccineze cât mai repede.

”Domnule Nicușor Dan, vă cer un pic ajutorul. Mi-am sacrificat de o săptămână orice fărâmă de timp liber pentru a răspunde oamenilor care au nelămuriri sau frici despre vaccinare. Am răspuns la peste 12.000 de mesaje.

Ar conta enorm exemplul dumneavoastră pentru bucureșteni, pentru că nu v-ați vaccinat încă. Ați declarat că ați avut boala și vreți să vă faceți nu știu ce analize. Vă spun din capul locului că nu e nevoie să dozați anticorpii, iar studii solide arată că dacă vă vaccinați acum veți avea o imunitate excelentă.

Așadar, repet: nu e nevoie de analize, iar trecerea prin boală + vaccin = imunitate grozavă. Vă cer ajutorul ca apoi să ajutăm alți oameni pentru care dumneavoastră reprezentați un conducător. Dacă aveți o nelămurire, o frică, nu ezitați să-mi scrieți și vă răspund cu drag. Mergeți AZI să vă vaccinați și să scăpați de întrebări, suspiciuni. Mergeți AZI să vă vaccinați ca să vadă oamenii că liderul lor s-a vaccinat și e totul ok. Ajutorul dumneavoastră ar conta enorm. Și e un act de responsabilitate. Și matematica pledează oricând pentru vaccinare”, a fost mesajul medicului Vasi Rădulescu.

”N-am niciun mesaj de la domnul Nicușor Dan. Și nicio intenție de vaccinare. Hai, că puteți!”, a scris ulterior medicul.

”Nu am reușit să-l conving să se vaccineze. Nu vrea, ce s-o mai lungim. O altă dezamăgire uriașă. De câteva luni tot zice că face niște analize speciale de care nu e nevoie. Dacă a trecut prin boală și primește vaccinul va avea o imunitate excelentă. Și va da exemplu bucureștenilor, ca un lider adevărat. Sunt încă aici să răspund la orice nelămurire, dacă domnul primar are vreuna”, a mai scris medicul.

Nicușor Dan a spus că, momentan, nu a reușit să se vaccineze împotriva infecției cu SARS-CoV-2

Întrebat dacă s-a vaccinat, Nicușor Dan a spus că încă nu, dar intenționează să facă acest lucru.

„Încă nu, am intenția să o fac. După cum știți, am avut coronavirus (n.r. în aprilie)”, a spus primarul general al Capitalei.

Iată declarațiile făcute de Nicușor Dan la „Interviurile lui Vitalie”:

Nicușor Dan: „Există o opinie științifică, care este certă, care spune că vaccinul reduce substanțial riscul de îmbolnăvire gravă. Asta este indiscutabil.”

Vitalie Cojocari: Și când vă vaccinați?

Nicușor Dan: „Imediat ce fac acele analize. Nu a fost atât demult infectarea mea și nu am avut timp fizic să mă duc să fac analizele.”

Vitalie Cojocari: Credeți că funcționarii din Primăria Capitalei care au contact cu publicul ar trebui obligatoriu să fie vaccinați?

Nicușor Dan: „Este o chestiune care ține de justiție, de drepturi fundamentale, prefer să se pronunțe alții. Este o largă dezbatere în statele occidentale până unde merge interesul public, până unde vine libertatea persoanei.”

Vitalie Cojocari: În țările occidentale, și la stat, și la privat, angajații sunt obligați să se vaccineze ca să-și continue munca.

Nicușor Dan: „Sau să se testeze. Este o dezbatere constituțională, de fapt.”

Vitalie Cojocari: Cum vă descurcați fără certificatul verde când vi se cere?

Nicușor Dan: „Certificatul verde este de două zile. Din primăvara anului trecut și până acum, în fiecare zi, la ora 8.00 sau 9.00, când ies din casă, îmi pun masca și nu o mai scot, mănânc la amiază, singur, o mai scot seara, acasă.”