Medic condamnat la 15 ani de închisoare pentru un comentariu pe Twitter

Guvernul Arabiei Saudite a arestat un medic tunisian în vârstă de 51 de ani pentru că a reacționat la un Tweet în care erau prezentate evenimente de la demonstrațiile pro-Hezbollah care au avut loc în Tunisia. Curtea de Apel a Arabiei Saudite a mărit pedeapsa cetățeanului tunisian Mahdia Al-Marzouki, de la 2 ani și 8 luni la 15 ani.

Al-Marzouki a fost arestată pentru că a interacționat cu un videoclip de pe Twitter referitor la demonstrațiile pro-Hezbollah care au avut loc în fața Teatrului Municipal de pe strada Habib Bourguiba din capitala Tunisiei, potrivit Almayadeen.

Contul Prisoners of Conscience, care tratează condițiile deținuților saudiți, a scris pe Twitter că Mahdiya este un medic în vârstă de 51 de ani, a cărui urmărire pe Twitter nu depășește 87 de urmăritori și, prin urmare, nu poate incita ”tulburări publice și destabiliza securitatea civilă și națională”, așa cum proclamă Guvernul saudit.

