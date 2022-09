Matteo Salvini pune la îndoială sancţiunile împotriva Rusiei. Liderul extremist din Italia: „Cei care au instituit sancţiunile sunt în genunchi”

'Mai multe luni s-au scurs şi oamenii plătesc facturi de două, chiar patru ori mai mari, şi, după şapte luni, războiul continuă şi visteria Federaţiei Ruse se umple de bani', a declarat Salvini la postul de radio RTL înainte de a se deplasa la Forumul economic The European House - Ambrosetti ce are loc la Cernobbio, în nordul Italiei.

'Sancţiunile funcţionează? Nu. În prezent, cei care sunt sancţionaţi sunt câştigători, pe când cei care au instituit sancţiunile sunt în genunchi', scrisese el pe Twitter sâmbătă.

Le sanzioni stanno funzionando? No.

A oggi chi è stato sanzionato sta guadagnando, mentre chi ha messo le sanzioni è in ginocchio.

Evidentemente qualcuno in Europa sta sbagliando i conti: ripensare la strategia è fondamentale per salvare posti di lavoro e imprese in Italia. pic.twitter.com/G2AgnTMrjB