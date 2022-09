"Mașina s-a făcut praf. Eu am fost cea mai afectată". Cum a prezis astrologul Mariana Cojocaru accidentul în urma căruia a intrat în moartea clinică

"Înaintea accidentului cu moartea clinică, cu o seară înainte am avut un vis premonitoriu, dar eu visez într-un fel anume. Am visat atunci că erau niște manechine ca într-un magazin. Un manechin de acolo a căzut, s-a spart la nivelul capului. Prietena mea era la volan. Când m-am trezit, i-am spus fostului soț că am avut un vis cam ciudat și că nu ar fi rău să venim la București cu trenul. El nu a fost de acord. Am avut dreptate. Plecăm la drum, plouă, pe carosabil era numai gheață. Într-o curbă largă, mașina derapează, acroșează un copac, mașina s-a făcut praf și toți patru suntem în viață. Eu am fost cea mai afectată.”, a mărturisit Mariana Cojocaru, în emisiunea "În Oglindă" realizată de Mihai Ghiţă pe Youtube.

"Pot să văd în viitor"

"Eu sunt astrolog specialist pe zona de astrologie karmică. Trecere trecut, prezent, viitor. Cei mai mulți sunt fascinați de previziuni. Pot să văd în viitor, dar doar analizând trecutul. Mă uit pe astrograma karmică a cuiva, văd într-o viață anterioară, are o problemă pe carieră sau sentimentală. Mă uit ce a făcut, dacă a depășit obstacolul, dacă a rezolvat și cum a rezolvat. Mulți ajung în zona aia de blocaj și nu înțeleg cum să evolueze, cum să ridice barierele. Te poți bloca de fiecare dată în același punct', a mai spus astrologul Mariana Cojocaru.

"Căsătoria a fost o altă încercare pentru că, vezi, eu am o vorbă, în viaţă venim singuri şi plecăm singuri, casa mea a fost piatră de încercare serioasă, aveam copil de crescut şi ştiam de la părinţică e bine să crească şi cu mamă, şi cu tată, că îţi poate reproşa, şi atunci, ca orice româncă cu mentalitatea poporului, care nu e mereu sănătoasă, am răbdat până la punctul în care nu am mai putut”, a povestit astrologul Mariana Cojocaru, anul trecut, la România TV.

"Soţul nu era mereu agresiv, avea limbaj agresiv, dar nu puteai să-i explici frumos o chestiune importantă pentru familie, doar ma supuneam, numai el avea dreptate. Şi dacă era cum spuneam eu, nu-mi dadea dreptate, că nu voia. La un moment dat, când a ripostat la ceva, eu i-am spus niste lucruri, eram mai liberă, nu ceva ieşit din comun, nu să spui "doamne, l-am făcut alibie de porci", si m-a lovit. Am spus că dacă nu iau atitudine, nu e corect faţă de mine. În momentul când a ripostat şi m-a lovit, am chemat 112, a venit poliţia și l-a ridicat”, a continuat Mariana Cojocaru.

"Mă bucuram că plecam de acasă, că fac lucruri ale mele, că aveam viaţa mea care nu avea nimic de-a face cu viaţa lui și acolo am divorţat mai demult. A rămas în casă şi nu aveam cum să-l dau afară, mâncărică, spălat, îngrijit, banul e ban…. Fiţi atente dragelor şi dragilor! Cu asta închei: venim singuri şi plecăm singuri. Nu ne-am născut la pachet cu partenerul de viață”, a mai spus astrologul.

