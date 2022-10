Mărturisirea neașteptată a profesorului Vlad Ciurea: ”Am avut depresie”. Ce l-a salvat

Profesorul Vlad Ciurea, celebru neurochirurg, care mereu are cele mai simple și mai echilibrate sfaturi pentru un creier sănătos, a făcut o dezvăluire total neașteptată. Mereu senin, zâmbitor și cu vorbe bune și frumoase, profesorul Vlad Ciurea a avut și un moment de cumpănă și încă unul destul de îndelungat, după cum a mărturisit. Întrebat dacă a suferit vreodată de depresie, neurochirurgul a mărturisit, la Antena3, că da, iar episodul nu a fost nici de zile, nici de săptămâni: ”Am avut o dată, vreo două luni”.

Ce l-a salvat de depresie

Neurochirurgul a mărturisit că a trecut peste acel moment de cumpără prin autoeducare: ”M-am autoeducat. Am vorbit tare, dar m-am plimbat așa de nebun și așa am început să vorbesc tare, să mă autoevaluez, să zic că nu se poate, trebuie să ies din asta. Sunt pe picioare, sunt sănătos, am putere, trebuie să ies! Creierul meu s-a clătinat. Asta nu înseamnă nimic. Mergem înainte și vedem ce putem să facem. Și munca m-a scos... munca m-a scos din impas”.

"Intrând în acest circuit de activitate, realmente lași depresia, lași toate cele rele şi mergi înainte. Așa am ieșit", a mai spus Vlad Ciurea, conform sursei citate.

Recent, de Ziua Muzicii, prof. Ciurea spunea: ”Închideţi tot ce influenţează negativ sistemul nervos, deschideţi muzica pe toate canalele şi veţi fi fericiţi”.



”Muzica ne influenţează total. Muzica nu face parte din neuroştiinţe, adică din neurochirurgie sau neurologie. Muzica face parte din cu totul altceva, face parte din fiinţa noastră. Datorită acestei muzici impactul pe care îl primim prin sistemul auditiv se difuzează în întreg creierul şi are loc o emulaţie, o infuziune a tuturor centrilor nervoşi. Staţi undeva sub o cupolă de muzică, poate să fie la o filarmonică, într-un amfiteatru deosebit, într-o biserică, uitaţi-vă în sus, uitaţi-vă în jos, şi, în cadrul muzicii care se percepe, vă transformă într-o mişcare cerebrală cu totul deosebită şi începeţi să plutiţi, intraţi într-o transă. De ce se produce această transă? Pentru că muzica deschide foarte mulţi centri nervoşi. Centrii nervoşi, ca nişte luminiţe, încep să se conecteze între ei şi dintr-odată se produce o deschidere a unor căi pe care noi nu le avem percepute în faţa noastră şi încep să se deschidă treptat, treptat”, a declarat prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea, membru onorific al Academiei Române, pentru Agerpres.



Întrebat ce muzică ar trebui să ascultăm, medicul spune: ”Rămâneţi pe muzică, muzică frumoasă, cea care vă place. S-a constatat că muzica lui Mozart deschide foarte mulţi centri nervoşi, element esenţial care s-a dovedit pe bază de RMN funcţional. De ce Mozart şi de ce nu Beethoven sau Bach, nu ştiu să explic exact. Dar muzica lui Mozart este frumoasă, te face să pluteşti”.

Muzica, benefică pentru copilașul din burta mamei

Profesorul Vlad Ciurea vorbeşte despre rolul major pe care muzica îl joacă în evoluţia unei persoane încă din perioada intrauterină, dar şi în timpul copilăriei.



”S-a dovedit că muzica este un element esenţial pentru copilaşul ăla care se află în burtica mamei şi aşteaptă să-l aducă barza în această frumoasă lume şi în această frumoasă ţară numită România. Această burtică în care este - copilaşul se plimbă, se dă peste cap, se joacă, are o anumită viaţă. Noi îi spunem viaţă intrauterină. Daţi-i să asculte muzică. Daţi-i pentru că îi dezvoltă centrii nervoşi încă din burtica mamei şi atunci când vine barza va fi un copil deştept şi frumos în această lume frumoasă care este România. La şcoală daţi muzică copiilor!", este sfatul neurochirurgului. Citește continuarea aici

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News