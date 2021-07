Mărturia cutremurătoare a unui bărbat atacat de urs. ”Mi-a rupt osul cum rupe un copil o grisină”. Cum a scăpat cu viață - VIDEO

Adrian Sima a fost atacat de urs pe 11 noiembrie 2018. Se afla în localitatea Mălureni, din Argeș, la o partidă de vânătoare, când un urs și-a făcut apariția printre mistreți. Deși era conștient că viața îi este pusă în pericol, bărbatul susține că nu s-a gândit nicio clipă să împuște animalul. În cele din urmă a scăpat cu viață, iar acum a decis să povestească prin ce a trecut pentru a atrage atenția asupra pericolului care îl reprezintă animalele sălbatice.

„Spre finalul partidei, așteptând gonacii, mi-a apărut în față la 50 de metri un urs foarte mare, ceva mai mare decât tot ce văzusem si mai înainte. A ieșit la drum și nu trebuia decât să traverseze râul să plece. Când a ajuns la râu, s-a întors efectiv spre mine, m-a fixat și a luat-o glonț spre mine. Nu ai timp să reacționezi, nu ai timp nici să gândești. Am urlat la el..., am tras un foc în pământ, să încerc să-l sperii.

A venit și m-a luat de picior. Era atât de mare... În momentul când m-a luat de picior m-am ales cu cinci găuri pe pulpa dreaptă și atunci au început gândurile negre... A încercat să mă ia de cap, am ridicat mâna să mă apăr, m-a mușcat de mâna stângă... Are o forță fantastică. Mă așteptam să mor.”, a relatat la Realitatea PLUS, Adrian Sima.

”Mi-a rupt osul cum rupe un copil o grisină”

L-a mușcat atât de tare de mână, încât ulterior medicii i-au pus o tijă metalică, iar recuperarea a durat mai multe luni. O altă mușcătură a avut-o la cap. Din fericire, a scăpat cu viață, datorită unui coleg de vânătoare care a alungat ursul. A fost dus de urgență la spital cu mușcături grave la cap și membre, iar medicii nu i-au dat nicio șansă de supraviețuire.

"Instinctiv am ridicat mâna să mă apăr şi atunci m-a muşcat de mâna stângă, aici unde am şi o tijă metalică de 15 centimetri. Osul de la mâna stângă a fost rupt exact cum rupe un copil o grisină, atât de uşor. Are o forţă incredibilă. Sincer să vă spun, mă aşteptam să mor. În momentul în care m-a apucat de cap, atunci am zis că este sfârşitul. M-a muşcat de cap, am avut un colţ la 2 milimetri de carotidă şi încă unul la 4 milimetri de unde se îmbină coloana vertebrală cu cutia craniană. Băiatul care era cu mine, a aruncat cu pietre către urs, către noi, şi ursul mi-a dat drumul, într-un final”, a povestit Adrian și pentru ePitești.ro.