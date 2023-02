Marius Şumudică, noi declaraţii despre cutremurele care au lovit Turcia. Un fost coleg "are 15 rude dispărute"

"Așa ceva nu are cum să nu te marcheze pe viață. Eu nu sunt turc, nu am casă acolo, nu am rude, dar faptul că știu oameni care trăiesc zonele alea și îmi revin în cap locuri prin care am umblat mă afectează foarte mult. Eu am alături de mine, în staff, un coleg turc și ajung și la mine multe informații, deoarce el este în permanență în legătură cu apropiații săi.

M-am bucurat enorm când mi-a spus că Atsu a scăpat cu viață dintr-un bloc de 13 etaje, mai ales că el stătea la etajul 9. Mi se pare un miracol! La fel m-am bucurat și când mi s-a spus că a fost salvat un bebeluș de două luni, în condițiile în care nimeni nu era foarte îmbrăcat. S-a întâmplat noaptea, oamenii erau în case, în pijama, dormeau ...

Din păcat însă stau cu sufletul la gură să văd ce se întâmplă cu un fost jucător de-ai mei, un portar, care nu este de găsit. El și soția lui dormeau, iar când a început cutremurul el s-a trezit mai repede și s-a dus pe hol. Partea aia de bloc s-a prăbușit, iar cea în care era patul a rămas în picioare.

Sau cum să nu te afecteze emoțional când auzi că un fost coleg, Riza Calimbay, trăiește o asemenea tragedie încât să aibă 15 rude, parcă, dispărute. Aproape că nu-ți vine să crezi că omul poate trece peste asemenea tragedii. Dar nu ai încotro", a povestit Șumudică pentru Digi Sport.

Un seismolog spune că platoul anatolian s-a deplasat cu 10 metri

Platoul anatolian s-a deplasat cu până la 10 metri ca urmare a puternicelor seisme produse luni în sudul Turciei, a declarat marţi un seismolog italian, relatează Anadolu.



Seismologul Alessandro Amato de la Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV), a declarat pentru agenţia de presă italiană ANSA că seismele au activat o nouă falie la graniţa dintre Turcia şi Siria, care a provocat o deplasare a solului cu până la 10 metri.



"A existat o mişcare transversală", a spus el, adăugând că pământul a alunecat orizontal de-a lungul celor două margini ale liniei de falie spre stânga, în direcţia Mării Egee.



La rândul său, Tina Larsen, cercetător la National Geological Surveys of Denmark and Greenland (GEUS), a declarat că seismele s-au resimţit în Danemarca şi Groenlanda, potrivit postului de televiziune public KNR din Groenlanda.



Cel puţin 3.549 de persoane au murit şi alte 22.168 au fost rănite în Turcia în urma celor două seisme puternice produse luni, potrivit ultimelor cifre anunţate de preşedintele Recep Tayyip Erdogan, care a precizat că până acum au fost salvate peste 8.000 de persoane, scrie Agerpres.

