Marius Şumudică îl face praf pe Dan Petrescu, după eşecul lui CFR Cluj la Jablonec

„Această echipă, acum trei săptămâni, bate FCSB fără drept de apel, nu lungă și pe a doua, pe construcție, pe apă. După care, Șumudică nu mai este și apoi vine alt antrenor. Domnul Petrescu antrenează… îl respect pe antrenorul Petrescu, dar nu este corect să vorbească de un coleg și un președinte care ți-a luat patru titluri, Marian Copilu. Nu poți să spui despre jucătorii tăi, după ce le dau liber, joci cu Gaz Metan și spui ce echipă am, după care, astăzi vii și la primul eșec din Europa și după meciul cu Botoșani, mie mi-a fost rușine de meciul ăla. Ocaziile de azi vin din faze fixe, ce lui îi place să pregătească foarte bine. A jucat la nivel înalt.

Am trăit un moment penibil, când un coleg de-ai dânsului spune că Petrescu nu se atinge de echipă, dar stătea în același hotel cu echipa, și după meci arată că a primit mesaj de la Petrescu și că el a pregătit meciul cu FCSB. Domnule Petrescu, nu e frumos să ataci un alt antrenor și să vii, îți asumi ce e acolo, că dai la o parte jucători pregătiți și aduci fotbaliști care nu mai joacă luni de zile și te plângi de ce a făcut Șumudică. Dacă nu-i convenea, nu mai semna contractul. Dacă semnezi, îți asumi ce găsești acolo. Trebuie să îți asumi, nu să arunci totul în cârca lui Șumudică. Eu când am venit la CFR Cluj, le-am mulțumit lui Dan Petrescu și Edi Iordănescu pentru ocazia de a juca în Conference League", a declarat Marius Şumudică, citat de Prosport.

"Băi, Petrescule, ai antrenat echipa trei săptămâni"

"Și eu nu am dat niciodată nume, iar jucătorii au fost deranjați după meciul de la Belgrad când am spus că au fost greșeli personale. Acum, când se dă nume, nu vă mai deranjează? Eu nu arunc pisica în curtea nimănui. Eu mi-am respectat jucătorii, am respectat antrenorii și nu este corect să îți ataci jucătorii și fosta conducere. Au plecat 14 inși, cu cei din staff, ai schimbat totul cum ai vrut tu. Eu când schimbam doi-trei jucători, știu ce se întâmpla. Din când în când mai făceau câte un grătar, tot mă întâlneam cu Mara, care stătea cu mine în hotel și mă băteam cu el pe buton la lift, care să apese primul. Eu am lăsat echipa cu Sigurjonssen și Păun, jucători de națională, care nu aveau cum să lipsească. Eu niciodată nu vin să spun lucruri, până astăzi, când m-am simțit agasat. Primesc sute de mesaje pe Facebook. Lumea știe ce a fost la CFR Cluj. Șumudică a plecat de la CFR, scos de Young Boys Berna. Băi, Petrescule, tu ai antrenat echipa trei săptămâni. Nu-i dădeai mesaje lui Ilie Dumitrescu? Eu i-am bătut pe FCSB din garaj. Pe ploaie, din trasee, i-am marcat patru goluri. Uitați-vă cum jucau Petrila, Omrani. Nu mi se pare normal. Acum ce faci, zici că Șumudică e vinovat? Păi Șumudică a pregătit meciul cu Jablonec? Asta e echipă care să te bată? Câți jucători au în naționala Cehiei? Vorbim de Jablonec, locul 11 din Cehia. Și la FC Botoșani a trimis primul șut pe poartă în minutul 83, de a făcut vrabia treaba mare pe minge până a ajuns la portar. Dar când CFR a bătut pe FCSB i-a dat mesaj lui Ilie Dumitrescu. Mă deranjează când un coleg de breaslă aruncă cu noroi în munca unui coleg care a fost înainte. Mai departe, îi urez tot binele. Dane, oprește-te să mai vorbești și să mai pronunți numele lui Marius Șumudică. Marius Șumudică este istorie la CFR Cluj. Toate rezultatele sunt rodul muncii tale. Momentan, nu ai demonstrat nimic la CFR Cluj de când te-ai întors”, a mai spus Marius Șumudică, la Pro X.