Marius Copil și Victor Cornea, învinși la Salzburg

Cornea şi cehul Zdenek Kolar au fost întrecuţi cu 6-4, 7-5 de francezii Sadio Doumbia/Fabien Reboul, principalii favoriţi.



Copil şi turcul Ergi Kirkin au fost învinşi, la rândul lor, de favoriţii numărul doi, austriecii Alexander Erler/Lucas Miedler, cu 7-5, 6-3.



Cei doi români au pierdut luni în ultimul tur al calificărilor în proba de simplu.

Simona Halep joacă la Wimbledon cel mai bun tenis din acest an! S-a calificat în semifinalele turneului de Mare Şlem de la Wimbledon după ce a învins-o pe americanca Amanda Anisimova în două seturi: 6-2, 6-4.

Paula Badosa a părăsit turneul de la Wimbledon, după ce a pierdut în fața jucătoarea Simona Halep. Sportiva din Spania a fost vizibil afectată că nu și-a putut face jocul.

„Să joc din nou împotriva ei este ultimul lucru pe care mi-l doresc”, a recunoscut Paula Badosa.

„Sunt la fel de șocată cum sunteți și voi. Am încercat să fiu mai agresivă decât am fost în meciul cu ea de la Madrid, însă am eșuat chiar mai tare”, a spus Paula Badosa.

Mats Wilander, fost mare jucător de tenis și lider ATP, este de părere că Simona Halep are un joc mult mai complet față de cel practicat în 2019.

„E o jucătoare mai bună decât în 2019, e o jucătoare completă, servește mai bine, vine mai des în față, ia mingile mai devreme și le forțează pe adversare să greșească mai mult”, a spus Mats Wilander, la Eurosport.

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, a realizat portretul astrologic al Simonei Halep. „Ce reiese din astrograma Simona Halep? „Este născută pe 27 septembrie, în Constanța. Este Balanță. Are soarele în Balanță, poziția soarelui în momentul nașterii arată zodia. Aceasta arată o părticică din noi, scheletul nostru astrologic pe care se pun restul amănuntelor. Poziția soarelui la nativii din Balanță arată poziția conștientă din noi. Caracteristicile Balanței le întâlnim foarte ușor la Simona. Este foarte armonioasă, echilibrată, diplomată și sociabilă. Vorbește frumos, politicos, nu vrea să supere pe nimeni. Dorește echilibru. Dacă vă uitați la meciurile sale de tenis, nu are momente dese de furie. Balanțele nu vor fi supărate pentru că nu vor să îi supere pe ceilalți. Balanțele au un comportament foarte plăcut. Sunt voioase, au nevoie de evenimente, le place să aibă pasiuni artistice sau culturale", a spus Daniela Simulescu, astrolog DCNews.

„Trebuie să vorbim puțin despre poziția Lunii în perioada nașterii. Luna are legătură cu partea sufletească, emoțională. O parte este zodia, dar unde era luna plasată pe cer arată sufletul, emoția. La Simona, în momentul nașterii sale, luna era plasată în zodia Taurului. Aici avem de-a face cu persoane care doresc foarte mult confort material și emoțional. Poziția lunii pentru o femeie este foarte importantă pentru că are legătura cu echilibrul, cu emoțiile. Dacă veți vedea meciurile ei în primii ani, ea nu se lăsa pentru că nu este foarte agresivă. Este în propriul ritm. A spus că îi plac oamenii calmi, care îi explică ce are de făcut pentru că oamenii cu luna în Taur au nevoie de oameni blânzi. Are nevoie să i se dea siguranță, mai ales că este sportivă”, a mai spus Daniela Simulescu despre Simona Halep.

