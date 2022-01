Mario De Mezzo: Facebook este comunismul perfect. Ai 10 likeuri? Păi şi ce mă interesează că ai doctorat? Eu am 1000

"Spun asta şi poate exagerez, dar Facebookul este comunismul perfect. În Facebook, şi eu şi tu avem acelaşi lucru, un cont. Şi eu, şi tu, putem pune ce vrem pe contul respectiv, ne facem masă de urmăritori şi, dintr-odată, Facebookul ne-a egalizat. Nu contează că tu ai doctorat şi eu am două clase. Dacă eu am reuşit să mobilizez o masă de susţinători, în capul meu punctul meu de vedere are valabilitate mult mai mare decât punctul tău de vedere.

Câte like-uri ai avut tu? 10? Păi şi ce mă interesează pe mine că ai tu doctorat? Eu am 1000 de like-uri. Şi uite aşa ajung non-valori, pe care le ştim cu toţii, care au învăţat să stăpânească mecanisme de promovare subterană, îmi asum asta. Sunt reţele de conturi false care îi promovează, etc. Aşa au reuşit să îşi crească notorietatea şi numărul de urmăritori. Şi aşa ajungem să avem valori care nu au ce căuta în viaţa publică", a declarat Mario de Mezzo la DC NEWS TV.

"Eu am o teorie care duce la o teorie a conspirației, deși eu nu sunt conspiraționist. Anume că inteligența artificială este făcută în telefonul tău. Telefonul ne monitorizează tot timpul. Tu ai telefonul pe birou acum și telefonul monitorizează. Eu cred că telefonul ne monitorizează tot timpul ce vorbim și are, pe inteligența artificială, niște tipare de recunoaștere a unor cuvinte și în momentul în care recunoaște cuvintele îți dă reclame.

De exemplu: te plimbi cu telefonul în mână în mall și intri în magazinul X, ai ieșit, nu ai cumpărtat nimic, ai plecat. Deschizi Facebook-ul și-ți apar reclame de la magazinul X. El a știut, pentru că tu ai locația activată pe telefon, el știe că ai intrat acolo și ți-a dat produse, reclame de acolo. Din păcate intrăm în zona în care intimitatea nu mai există", a declarat Mario de Mezzo, în exclusivitate pentru DC NEWS.

"Am un prieten, specialist în zona IT, și l-am întrebat acum vreo 10 ani dacă există intimitate pe Internet. Acum 10 ani, atenție! Nu ce vorbim acum, tehnologia din zilele de azi. Răspunsul lui a fost NU. Pe vremea aceea era Yahoo Messenger, eu l-am prins când era în floare.

Și l-am întrebat: Dacă eu am un schimb de mesaje pe Yahoo Messenger și ștergem amândoi mesajele, le dăm delete cu totul, mesajele alea pot fi recuperate?

Și Bogdan mi-a zis acum 10 ani: Dacă ai echipamentele bune, potrivite și creierul potrivit, poți să recuperezi informațiile șterse din calculator.

