Maria Dragomiroiu: Cum să arunc la gunoi părul care mi-a adus atâta faimă şi bucurie? După ce mă tund, tai mărunt ce a rămas şi îl împrăştii în iarbă, să fie liber în natură

Maria Dragomiroiu, cunoscută pentru podoaba ei capilară, mărturiseşte că nu a fost niciodată la coafor, iar părul tăiat refuză să îl arunce la coşul de gunoi. Solista de muzică populară are şi un ten impecabil, spune că foloseşte doar creme româneşti şi nu uită să se demachieze în fiecare seară. „Niciodată nu am fost la salon, singură mă aranjez, părul este aşa lung, cum să mă duc să-l spăl într-o chiuvetă la un salon, nu are cum, nu se spală bine! Eu ştiu ce îi trebuie şi trebuie să am loc, apă curgătoare multă, cu duşul, să îl simt eu la mână că este foarte bine limpezit şi ştiu când e gata", a povestit cântăreaţa într-un interviu pentru Click!.

Ani de zile s-a spălat cu săpun de casă

"Atunci când mi-a căzut foarte mult părul, nu l-am putut opri decât spălându-l cu săpun de casă, şi făcând un tratament cu ou, ulei de ricin şi ulei de măsline, amestecate şi date pe păr. Asta am făcut acum 15-20 de ani. Acum nu mai e aşa pentru că nu puteam să merg cu săpunul de casă peste tot pe unde am fost prin lumea asta mare, că nu puteam să trec de vamă, aş fi avut probleme, dar nu mi-a mai trebuit. Părul s-a redresat" a mai mărturisit pentru sursa citată.

Aruncă părul tăiat în grădină

"De vopsit tot singură mă vopsesc, în 5 minute, doar la rădăcină, atâta durează. Mă vopsesc cu aceeaşi vopsea de vreo 15 ani, de când am descoperit-o. Este cea mai accesibilă şi cea mai bună cantitativ, este dublă faţă de toate. O iau de la en-gross, câteodată iau 20 de tuburi, îmi ajunge un an. Mă vopsesc cam o dată la o lună“. În plus, cântăreaţa a mărturisit că nu face alte tratamente pentru păr, iar când se tunde, niciodată nu aruncă părul la gunoi: ”Nimic. Doar iubirea! Niciodată nu îmi arunc părul în chiuvetă sau în toaletă, cum fac alţii, din păcate. Nu e vorba de superstiţie, e vorba de iubire! Cum să arunc în gunoi, la mizerie, părul care mi-a adus atâta popularitate, faimă, bucurie? Mă simt bine când este spălat, mă simt admirată! Cum să arunc părul meu la gunoi? Îl strâng, îl fac păpuşele mici, îl duc acasă şi o dată la o lună, îl tai pe iarbă. Părul nu se degradează foarte repede, degeaba l-aş arunca pentru că îl ia vântul, îl tai mărunt, am această plăcere, să tai acele păpuşele din părul meu cu foarfeca mărunt şi îl arunc în grădină, prin iarbă, oriunde, să fie în aer liber“, notează sursa citată.

Îşi usucă părul prin metoda "morişca"

În urmă cu un an, Maria Dragomiroiu a venit cu filmulețul, în premieră, la emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV. Vedeta a exemplificat, pas cu pas, cum își spală părul acasă, singură, la lighean. De departe, cea mai spectaculoasă este tehnica de uscat a părului: ”morișca”. „Mă pieptăn întâi, ca să elimin părul mort, dau cu dușul așa pe el. Urc un lighean pe un scaun, pun apă, nu prea fierbinte, și puțin șampon ca să se facă puțină spumă. Apoi torn puțin șampon în mână, asta e poziția cu capul în jos la lighean, îl spăl ca pe rufe. Apoi punem puțin balsam tot în lighean și îl înmuiem. Apoi, ca să-l uscăm facem morișca! O dată pe săptămână îl spăl, nu mai des. Datorită acestei mişcări de morişcă, eu nu am spondiloză cervicală. La început ai putea să amețești, dar devine o obișnuință în timp. Procesul durează 40-45 minute. Nu mă spăl cu același șampon, îl schimb mereu”, a explicat Maria Dragomiroiu, în filmuleţul de pe Youtube.

Clipul demonstrativ aici:

