Marea greșeală pe care o faci când prăjești PÂINE. Bilic, detaliul BANAL, neștiut: Efect TOXIC

"Pâine proaspătă sau prăjită?

Îngrașă la fel, balonează diferit!

Când vine vorba de pâine trebuie să știm că toată îngrașă la fel, indiferent că este albă sau neagră, proaspătă sau prăjită, cu drojdie sau cu maia, simplă sau cu semințe", a scris nutriționistul Mihaela Bilic pe pagina de Instagram.

Diferența dintre pâinea proaspătă și prăjită

"Ce este diferit între sortimente? Aportul de fibre/tărâțe, care însă nu are impact pe conținutul caloric, ci doar ajută la digestie/tranzit intestinal. Unii ar spune că pâinea din făină integrală este mai bogată în vitamine din grupul B și minerale, însă ele nu pot fi absorbite din cauza fitaților prezenți în cereale. Ce se întâmplă cu pâinea prin prăjire, în afară de faptul că se rumenește frumos și miroase delicios?

Pierde apa, devine mai ușoară și se concentrează în nutrienți/calorii- de la aprox 240cal/100g, ajunge la 340cal prin prăjire. Dar noi nu mâncăm pâinea cu suta de grame, ci cu felia, iar o felie de pâine (proaspătă sau prăjită) are tot 80 calorii. Care e avantajul pâinii prăjite? Faptul că e mai ușor de digerat, nu balonează. Explicația: microorganismele din drojdie/maia își încetează activitatea și nu mai fermentează amidonul. Același avantaj îl prezintă și pâinea veche de o zi, al cărei proces de dospire s-a încheiat

P. S. Când prăjiți pâinea, evitați să o rumeniți prea tare - tot ce este ars conține acrilamidă, cu efect toxic", a completat ea.

Mihaela Bilic: Ce apă ar trebui să bem - plată sau minerală - în funcție de bolile pe care le avem

”Apă plată sau cu bule? Oricare, apă să fie! Apa este vitală pentru organism, un element miraculos fără de care viața nu ar exista. Pe lângă faptul că toate alimentele (cu excepția uleiului) conțin în proporții variabile apă, e sănătos să o bem și ca atare, mai ales când afară este soare.

Apa hidratează și remineralizează, indiferent de marcă sau conținutul de gaz/bule. Care e diferența dintre apa plată și cea carbogazoasă? În primul rând conținutul de dioxid de carbon, responsabil de prezența bulelor: minim 2500 mg/litru în apa cu gaz. Apoi cantitatea de bicarbonat (HCO3) care variază de la 303mg/l în apa plată, la 1900mg/l în apa cu gaz. Carbonatul acid este un sistem tampon ce menține pH-ul în sînge și care influențează și pH-ul apei: 7,8 pentru apa plată și 5,6 pentru apa cu gaz.

Atenție, nu trageți concluzii greșite: deși are un pH acid, apa carbogazoasă are efect de alcalinizare în organism.

Mineralele diferă și ele semnificativ între cele 2 variante de apă (plată vs carbogazoasă): -calciu 57 vs 310 mg/l-magneziu 32 vs 114 mg/l-sodiu (sare) 2 vs 82 mg/l

Dacă măsurăm cantitatea totală de minerale din apă, vorbim despre reziduul uscat care este de 316 mg/l în apa plată, respectiv 1530 mg/l în apa cu bule. Concluzia?

Dacă aveți probleme renale/predispoziție la calculi, alegeți apa plată, cu reziduu uscat minim; dacă aveți tensiune crescută, tot apa plată este opțiunea (e săracă în sodiu).

În lipsa oricărei patologii, alegeți apa care vă place…important e să beți apă.

P. S. Contrar miturilor/zvonurilor, apa carbogazoasă nu îngrașă! Ba mai mult, are proprietăți antiacide, stimulează tranzitul intestinal și golirea gastrică, combate greața și indigestia, constipația și arsurile de stomac. Conținutul crescut de minerale o face ideală pentru consum în caz de transpirație excesivă/sport intens, îi dă un gust intens, iar prezența bulelor creează o efervescență plăcută la degustare. Doar băută în exces provoacă balonare”, a scris Mihaela Bilic pe Facebook.