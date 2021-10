Manuela, prima iubire a lui Mihai Bendeac. Cum arată femeia ideală în viziunea lui și cine e Oana: Am suferit ca un câine

Mihai Bendeac a acceptat invitația lui Cătălin Măruță de a participa la podcastul său. „Al doilea și ultimul podcast la care am de gând să merg. De ce am făcut-o? Din ambiție. Ce s-a întâmplat? Am băut prea mult în cele trei ore și am spus multe lucruri pe care vreo rămășiță din creierul meu să le filtreze. Regret? Nu știu…”, a scris juratul de la „iUmor” pe pagina sa de Facebook. Prezentatorul de la PRO TV a fost foarte încântat în momentul în care actorul a acceptat invitația. „Podcastul dedicat lui Mihai Bendeac este o revelație: câte straturi are de fapt un om, cât de bine le poate ascunde de ochii altora și cu ce preț! Un interviu cu Mihai Bendeac la vârsta de 38 de ani: cine este el acum! El a vorbit sincer, fără secrete, fără mândrie, iar eu l-a ascultat fără prejudecăți”, a spus Cătălin Măruță.

Cum arată femeia ideală pentru Mihai Bendeac



La un moment dat, în cadrul podcastului, Mihai Bendeac a fost întrebat de Cătălin Măruță dacă are „pe cineva acum?” „În ce sens? Sunt persoane care îmi sunt apropiate, gen Monica, managerul meu, Vlad Drăgulin. Am persoane apropiate, am dat câteva exemple, dar în rest sunt extraordinar de singur”, a spus Mihai Bendeac.

Acesta a fost întrebat și cum arată femeia ideală pentru el: „Minionă, voluptoasă, brunetă, cu o putere uriașă de empatie. Umană, în general”, a zis Mihai Bendeac. „Mama este o persoană foarte empatică”, a mai zis actorul, jurat în cadrul emisiunii iUmor.







Prima iubită a lui Mihai Bendeac și fata pe care nu a uitat-o până acum

„Prima mea iubită s-a numit Manuela. Eu locuiam în blocul 52, ea în blocul 51, la parter. A fost prima mea dragoste. Când am ajuns eu în clasa a IV-a, ea s-a mutat din București. Am suferit ca un câine. Până în ziua de astăzi am încercat să aflu ce mai face Oana din blocul 50, atenție, o fată de care m-am îndrăgostit când eram în clasa a IV-a, o fată pe care n-am uitat-o nici până astăzi și nu mai știu nimic altceva decât că era brunetă, era superbă. Nu i-am spus niciodată nimic, sufeream în tăcere. O chema Oana, stătea în blocul 50, de pe Liviu Rebreanu. Sentimentul acela nu știu dacă l-am mai avut față de cineva vreodată. Simțeam că zbor. Oana...”, a spus Mihai Bendeac.

Ce a zis Mihai Bendeac despre Andra de față cu Cătălin Măruță



Actorul Mihai Bendeac a vorbit și despre Andra, despre care a spus că „este o mare artistă a României”. Acesta consideră că oamenii, peste 40-50 de ani, se vor raporta la Andra „așa cum se raportează astăzi la Maria Tănase, să spunem. Este una dintre cele mai mari artiste pe care le-a avut România vreodată”, a precizat Mihai Bendeac.

„Îți mulțumesc mult de tot!”, i-a zis Cătălin Măruță, ulterior prezentatorul TV întrebându-l: „Nu o să se supere Delia pe tine?”

„Și Delia intră în aceeași paradigmă”, a zis imediat actorul. „Cred că sunt trei artiste, în momentul de față, vorbesc despre artiste care au confirmat și au peste 30 de ani, deci trei artiste din România la care oamenii se vor raporta așa. A treia este Loredana (n.r. Loredana Groza)”, a mai spus actorul Mihai Bendeac în cadrul podcastului.