Manifest în USR, după plecarea lui Cioloș. Drulă nu are un cec în alb. Grupul ”Curaj” din partid avertizează: ”Atunci partidul va dispărea”. Coliban, printre semnatari

”Echipa Curaj din USR PLUS a aflat ieri despre demisia a 5 colegi europarlamentari din partid. E o pierdere foarte grea pentru partid, având în vedere și calitatea lor umană și profesională. Însă era o decizie așteptată, despre care am avertizat în manifestul nostru prezentat pe 7 mai la Sibiu.

Acesta nu trebuie să fie nicidecum un moment de bucurie - și nici moment de resemnare sau lamentare. Trebuie, însă, să fie un moment de reflecție asupra cauzelor care ne-au adus aici și moment de acțiune pentru a le corecta. Dacă este gestionat prost, acest punct de inflexiune în istoria noastră poate duce USR PLUS în irelevanță.

Semnal către Drulă: Nu are un cec în alb

Susținem și insistăm că în USR PLUS este nevoie de o schimbare majoră și că actuala conducere nu poate avea un cec în alb să conducă discreționar partidul, după eșecurile repetate din ultimii ani. Noi alegem acum să rămânem în partid și continuăm să ne luptăm cu PSD și PNL, dar totodată continuăm să ne luptăm pentru o reformă profundă a USR PLUS. Suntem sute de membri care am aderat deja la valorile și principiile echipei Curaj pentru România, alături de alte mii de membri care ne-au susținut de-a lungul timpului - de la membri din Biroul Național, europarlamentari, parlamentari, primari, viceprimari, consilieri, până la membri fără funcții interne sau publice. În partid sunt foarte mulți oameni care gândesc la fel ca noi și au nevoie de o alternativă la actuala conducere. Echipa Curaj este acea alternativă și are propuneri clare pentru viitorul USR PLUS.

Se cere reformarea USR

USR PLUS este în continuare o opțiune serioasă pentru o parte importantă a românilor care vor pentru România un viitor european, democratic, al libertăților, statului de drept și bunăstării. Dar pentru a confirma această încredere publică și pentru a putea remotiva membrii să rămână în partid, USR PLUS trebuie să facă un efort autentic de reformare: revenirea la valorile noastre fondatoare, construcția de punți peste faliile din partid, redescoperirea filonului civic al partidului, recâștigarea forței morale de a acționa cu integritate și fără compromis. Trebuie să revenim la democrația participativă, la transparență și predictibilitate în modul în care este condus USR PLUS. Noi, Echipa Curaj, vom pune umărul la asta, folosindu-ne energia, timpul și implicarea activă în partid și în afara lui, în discuțiile cu electoratul.

”Atunci partidul va dispărea”

Dacă USR PLUS nu va reuși în acest efort de introspecție și de revenire la valorile fondatoare, atunci vom fi pierdut cu toții - pentru că partidul care a insuflat atâta speranță va dispărea, chiar dacă va mai exista undeva pe hârtie sau în Parlament. Și atunci Dragnea, Ciolacu, Ciucă și toți ceilalți care au transformat țara în feudă personală se vor bucura că forțele reformatoare slăbesc și dezamăgesc.

Noi, Echipa Curaj, facem un apel către membri să strângem rândurile și să producem schimbarea în partid, inclusiv la Congresul de la finalul acestui an. Le spunem simpatizanților: avem nevoie de ajutorul vostru. Veniți în USR PLUS alături de noi. Partidul acesta este în aceeași măsură și al vostru, nu doar al membrilor actuali și, cu atât mai puțin, al câtorva persoane din conducere care ne-au adus de la 23% la 9% și care nu au reușit, din păcate, să evite ruptura partidului.” arată comunicatul semnat de:

Andrei Miftode - Deputat

Allen Coliban - primar Brașov

Cătălin Teniță - Deputat

Flavia Boghiu - Viceprimar Brașov

Irineu Darău - Senator

Magdalena Trofin - Viceprimar Ploiești

Mihai Polițeanu - Deputat

Nicu Ștefănuță - Europarlamentar

Victor Ilie - Deputat

