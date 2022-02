Mănâncă varză albă în fiecare zi şi vei fi uimit de cât de bine o să te simţi!

Varza albă este la mare căutare și e de înțeles, având în vedere beneficiile pe care le oferă. Despre varză trebuie să știi că este bogată în vitaminele A, K, dar și C și, de asemenea, conține antioxidanți naturali care ne pot proteja în fața radicalilor liberi. Specialiștii recomandă consumul a cel puţin 30 de grame de de varză albă pe zi.

În cazul în care n-ai aflat până acum, este recomandat să consumăm varza în stare crudă. Nici atunci când este fiartă nu își piede calitățile nutritive, însă orice legumă proaspăt culeasă din grădină este cu totul altceva. Există o multitudine de soiuri de varză, însă indiferent de culoare, beneficiile sunt aceleași. Pe lângă vitaminele A, K şi C, varza albă mai conține și fibre, ajutând astfel la prevenirea constipație. De asemenea, este un aliat pentru un tranzit intestinal sănătos. Atunci când este consumat proaspăt după stoarcere, sucul de varza poate trata ulcerul, având de asemenea proprietăți alcaline care ajută la reducerea inflamației mucoase stomacale. Nu trebuie să lipsească nici din meniul femeilor însărcinate. Este bogată în acid folic, compus esențial pentru sănătatea nou-născutului.

Minune pentru piele

Dacă te-ai uitat în oglindă şi ţi s-a părut că ai tenul tern, fugi în bucătărie şi fă-ţi o salată de varză! Varza redă luminozitatea şi strălucirea pielii datorită antioxidanților pe care îi conține. Pe lângă beneficiile interne, varza albă este și un bun aliat extern. Poate fi folosită în cataplasme de cei care au răni deschise, vânătăi, au suferit traumatisme sau au furnicături în corp. Se recomandă şi femeilor însărcinate atunci când se confruntă cu dureri de sâni pe timpul alăptării. Frunzele de varză se înmoaie în apă călduță și se aplică pe zonele dureroase unde se ţin preţ de câteva minute sau, după caz, ore, chiar şi peste noapte. După îndepărtarea foilor de varză crudă veţi observa cum inflamaţiile şi durerile dispar ca prin minune. Şi asta datorită proprietăţilor antiinflamatorii. Pot fi folosite inclusiv în cazul articulațiilor dureroase, aplicându-se, evident, în același mod.

Protejează sistemul imunitar

Să nu uităm de vitamina C pe care o conține din belșug. Ea își va proteja sistemul imunitar, ferindu-te astfel de răceli. Varza albă are grijă și de vederea ta, fiind bogată în betacaroten. De asemenea, dacă vrei să slăbești sau să te menții în formă, trebuie neapărat să adaugi varza în dieta ta. Este săracă în calorii dar și sățioasă, un motiv în plus să o consumi zilnic.

