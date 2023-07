Mamaia renunță la logo-ul stațiunii, după ce internauții au descoperit că era copy - paste / Cât a costat, de fapt, imaginea / foto

Organizația de Management al Destinației (OMD), prin Primăria Constanța, a anunțat renunțarea la logo-ul propus pentru stațiunea Mamaia, conform FocusPress.

Reprezentanții Primăriei Constanța au punctat că stațiunea „nu poate avea un brand turistic similar cu un complex rezidențial din Spania!”

„Referitor la similitudinea dintre logo-ul propus pentru promovarea stațiunii Mamaia și alte branduri turistice facem următoarele precizări:

În primul rand, le mulțumim tuturor celor care au sesizat similitudinea. Tocmai din acest motiv am comunicat public forma brandului. Valoarea logo-ului nu este de 16.000 de euro, ci de 800 de euro, aproximativ 5% din contract. Restul fondurilor sunt alocate către alte produse și servicii. Brandul înseamnă mult mai mult decât exprimarea sa grafică. OMD nu a efectuat încă nicio plată din acest contract. Procesul de selecție al logo-ului a cuprins mai multe etape. Am vizualizat mai mult de 9 variante. Am ales una. Din păcate, nu am avut capacitatea necesară de a căuta în diverse surse dacă forma este originală sau nu. Am apelat la profesioniști, tocmai din acest motiv.

Reluăm procesul de selecție al logo-ului, păstrăm cromatica. Vom aproba această decizie în următoarea ședință AGA. Contăm pe sprijinul publicului și al presei, pentru că ne dorim cu toții același lucru: un brand atractiv și original pentru Mamaia. În același timp, rugăm reprezentanții presei să corecteze informațiile inexacte care exprimă eronat faptul că OMD a plătit deja pentru identitatea vizuală“, se arată în mesajul celor de la OMD Constanța.

Logo-ul se găsește și pe alte siteuri de imagini gratuite

George Mădinlă, președintele OMD Constanța-Mamaia, a vorbit anterior despre noul logo al stațiunii, apăurut la scurt timp după ce Mamaia a obținut distincția „Destinația anului 2023”

„Începând cu această vară, stațiunea Mamaia va fi reprezentată de o nouă identitate de brand. Proiectul include, pe lângă logo și slogan, care vor fi utilizate în mod oficial pentru a identifica destinația, o strategie de repoziționare în piață și o serie de acțiuni menite să îmbunătățească imaginea stațiunii. Inițiativa de creare și implementare a unei noi abordări în marketing și comunicare pentru Mamaia aparține Organizației de Management al Destinației Mamaia-Constanța, o asociere constituită de autoritatea locală și patronatele din turism, pentru gestionarea activităților de promovare a stațiunii. Noul logo, conceput într-o estetică minimalistă, încorporează simboluri emblematice ale destinației, reinterpretate cu o abordare actuală. Culorile răsăritului de soare din mare au fost alese ca reprezentative pentru imaginea stațiunii, astfel, noul brand va fi reprezentat printr-o îmbinare de oranj, galben, albastru marin și bleu.Sloganul asociat noii imagini a stațiunii „Unde distracția întâlnește marea", exprimă succint propunerea unică de valoare a brandului și urmărește să facă tranziția între reputația stațiunii ca loc de distracție și oferta sa reală, o destinație care oferă cadrul în care fiecare turist își poate trăi experiența personalizată. Această nouă identitate caută să scoată în evidență esența destinației turistice, să sublinieze procesul de reinventare pe care Mamaia îl parcurge și, în același timp, consecvența în valorificarea tradiției sale de peste un secol. În acest fel, Mamaia se pregătește să-și îmbogățească oferta și să se adreseze unei categorii mai largi de vizitatori, fără a renunța la farmecul care a consacrat-o (...)”, a explicat George Măndilă, președintele OMD Mamaia-Constanța.

Internauții au sesizat, însă, la scurt timp după apariția logo-ului, că acesta e reprezentat de o imagine ce poate fi cumpărată de pe Internet și care mai este folosită și de alte destinații din străinătate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News