Maluma vine astăzi la București. Cât costă un bilet la Romexpo (VIDEO)

Turneul presupune un concept special, Maluma urmând a fi așezat în mijlocul audienței, pe o scenă cu vedere la 360 de grade. Artistul a venit pentru prima oară în țara noastră pentru a participa la festivalul de muzică latino "El Carrusel" (2018).

Maluma a ajuns în atenția publicului în 2010, odată cu lansarea piesei "Farandulera", iar succesul a apărut încă de la primul lui album "Magia" (2012). Un an mai târziu au apărut și nominalizările la premiile importante: MTV Europe Music Awards, în categoria "Best Latin America Central Act", și la Latin Grammy Awards, pentru "Best New Artist".

În întreaga carieră, acesta a câștigat 1 Latin Grammy Award, 2 Latin American Music Awards și 4 Billboard Latino Music Awards.

Cât costă un bilet?

Interesul arătat pentru acest spectacol a fost atât de mare încât organizatorii au fost nevoiți să suplimenteze numărul de bilete disponibile cu încă 4 mii, luna trecută. Atunci au fost introduse bilete doar la categoria General Admission, la prețul de 292 de lei.

Totodată, pentru a face suficient loc, organizatorii au mutat concertul într-o sală mai mare, la PAVILIONUL B2 al Romexpo.

Lista de prețuri:

Diamond Circle - Normal Price - 691.00 lei;

General Admission - Normal Price - 292.00 lei;

VIP - Normal Price - 756.00 lei.

