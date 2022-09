Maioul lui Michael Jordan, scos la licitaţie pentru 10 milioane de dolari

Maioul a devenit astfel cel mai scump suvenir sportiv purtat vândut vreodată la licitaţie, potrivit Sotheby’s. Acesta a fost purtat în timpul finalei NBA din 1998, în sezonul „The Last Dance” al lui Michael Jordan, ultimul alături de Chicago Bulls, informează agenţia DPA. Au fost înaintate circa 20 de oferte pentru echipamentul sportiv, iar casa de licitaţii nu a dezvăluit cine a plasat cea mai mare sumă, de 10,1 milioane de dolari americani. Sotheby’s a estimat iniţial preţul maioului la aproximativ 5 milioane de dolari.

În urmă cu doi ani, o pereche rară și uzată de adidași tot de-ai lui Michael Jordan a fost vândută în cadrul unei licitații online contra sumei de 615000 de dolari. Perechea de Nike Air Jordan 1 a fost purtată de fostul baschetbalist la o expoziție din anul 1985 și a fost acum vândută în cadrul unei licitații Christies, alături de alte 8 perechi, pentru a comemora cei 14 ani de carieră la Chicago Bulls. Casa de licitații a descris colecția ca fiind „cel mai important set” oferit de Jordan spre vânzare, iar Carl Webb, care colecționează articole vintage, consideră că valoarea este mai mult legată de nostalgie.„Unii oameni colecționează timbre, alții cărți, pentru mine sunt importanți adidașii... Să știu că sunt una dintre puținele persoane care au un anumit model mă face să mă simt bine” a declarat acesta pentru BBC.

Anterior, cel mai scump suvenir sportiv purtat vândut vreodată la licitaţie a fost un tricou cu care legendarul fotbalist Diego Maradona a jucat la Cupa Mondială din 1986, adjudecat în mai pentru 8,39 milioane de dolari.

Ce a scos la licitaţie David Popovici pentru o fostă sportivă

David Popovici s-a implicat de curând într-o acțiune caritabilă pentru Florentina Filipovici. Aceasta este o vicecampioană mondială la canotaj la juniori. Înotătorul și-a scos la licitație echipamentul pentru a o ajuta să strângă banii necesari. Tânărul David Popovici a strâns deja suma impresionantă de 40.000 de euro în cadrul campaniei demarate de Hope and Homes for Children. Fosta sportivă se luptă cu o boală grea și nu are unde să locuiască cu cei trei copii ai săi.

David Popovici și-a donat casca și ochelarii cu care a concurat la Campionatele Mondiale de Nataţie de la Budapesta. Cel din urmă s-a alăturat Hope and Homes for Children și a făcut un apel la donații pentru a-i oferi un ajutor fostei sportive. Fundaţia a pornit în primăvara acestui an construcţia unei case cu trei camere pentru femeie.

