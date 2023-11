Marcin Krasuski, Șeful departamentului Afaceri guvernamentale și politici publice din Europa Centrală și de Est, a vorbit, în cadrul Aspen-GMF Bucharest Forum 2023, despre cyberatacuri și siguranța în mediul online.

Reprezentantul Google Cloud pentru regiunea central-estică a Europei a precizat:

"Cred că provocarea cea mai mare atunci când vine vorba de siguranța pe internet este geopolitica. Siguranța online este un sport de echipă și vedem amenințări nu doar foarte aproape de noi dar și la granițele Europei, pentru prima dată. În plus, avem viziuni diferite față de comunitatea transatlantică și ar trebui ca și asta să fie un subiect de discuție. De asemenea, aș vrea să mai aduc în prim plan și schimbările pe care le aduce tehnologia, mai ales în zona de IA (Inteligență Artificială).

Cred că știm cu toții care sunt "personajele negative" din peisajul internațional actual. Luna trecută am avut alegeri parlamentare în Polonia, țara mea nativă. Cu 48 de ore înainte de alegeri, am detectat 7000 de atacuri cibernetice asupra Comisiei Electorale, toate venite din Belarus și Rusia. E un exemplu pe local dar desigur că se aplică și la nivel global. Din momentul în care a izbucnit războiul în Ucraina am văzut cum SUA și Europa se unesc în fața aceleiași amenințări. Dar am constatat că, de la o vreme, relația aceasta "s-a uzat" un pic, lucrurile s-au schimbat. Vedem pe de o parte în SUA un partid cu tendință izolaționistă, în timp ce în Europa auzim tot mai multe voci care susțin, de exemplu, promovarea soluțiilor pentru Europa, a unor puncte de vedere proprii, din motive de securitate. Pandemia de COVID ne-a învățat că abordarea unor chestiuni grave la nivel global nu e tocmai fericită și că unele lucruri trebuie tratate la nivel european.

Deci cum ne afectează toate aceste lucruri pe zona de cybersecurity? Spuneam că siguranța în online este o muncă de echipă, astfel că e nevoie să împărtășim cât mai multă informație, cât mai multe date despre diferite campanii pentru că în felul acesta putem învăța unii de la alții. Putem să ne înștiințăm între noi atunci când sesizăm probleme în rețea și, făcând asta, putem să ne sporim rezistența în fața atacurilor cibernetice.

Dacă, de exemplu, înăsprim cerințele legate de datele de localizare, obligând astfel companiile să stocheze anumite date dintr-un stat anume, putem ține țările mai vulnerabile departe de atacurile cibernetice. Este indicat, așa cum avem și în Polonia, să putem oricând să relocăm datele dintr-un loc în altul, prin clouding, din motive de securitate, mai ales în vreme de război."

