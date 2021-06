Mai multe localuri McDonald's s-au închis din cauza cererii uriașe de meniuri cu trupa BTS

Conform BBC, mai multe filiale indoneziene are McDonald's s-au găsit nevoite să închidă ușile clienților din cauza cererii monumentale de mâncare după lansarea noului „BTS Meal”, făcut în colaborare cu trupa de K-pop. De fapt, atât de mare a fost cererea pentru meniul BTS încât autoritățile se tem de generarea unui focar de Covid-19.

„Am închis temporar patru din cele șase restaurante McDonald's don Semarang vreme de câteva zile”, a transmis șeful agenției de ordine publică a orașului, Fajar Purwoto, după ce cetățenii au luat cu asalt restaurantele americane. „Nu vreau ca Semarang să fie din nou o zonă roșie de infectare cu coronavirus”.

Pentru cei care nu știu despre ce este vorba, meniul conține 10 nuggets de pui, cartofi prăjiți, o băutură răcoritoare și două sosuri (n.r., sos chili dulce și Cajun). Însă, atât de mare este simpatia globală pentru cei șapte membri ai fenomenului de pop sud-coreean, BTS, încât nici măcar McDonald's nu face față cererii. Cel mai nou single al trupei, „Butter”, a spart din nou toate recordurile mondiale legate de muzică, luna trecută, în timp ce superstaruri nici precum Taylor Swift nu pot să-i mai întreacă.

Fanii BTS sunt mult prea protectivi și mult prea loiali. Astfel, utilizarea vreunuia dintre băieții din trupă poate fi periculoasă, așa cum a aflat pe pielea sa și un parlamentar sud-coreean. Cea mai tânără legiuitoare al țării, Ryu Ho-jeong, a folosit o imagine cu Jungkook, un membru tatuat al BTS, să argumenteze faptul că legile pentru tatuaje ar trebui relaxate în Coreea de Sud. În prezent, doar medicii au voie să tatueze legal în această țară. Totuși, fanii s-au enervat pentru utilizarea pozei, făcându-l pe parlamentar să-și ceară scuze pentru folosirea BTS în politică.

I buy #BTSMeal by gofood.

Got these photos from my driver, located in McDonalds Sidoarjo, Indonesia.

And all McD store are already closed :)#BTSxMcD #bts #McDonalds pic.twitter.com/csRYher7PE