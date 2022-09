Mai multe grupuri kurde din Irak au fost atacate de Iran cu rachete. Peste 10 persoane au murit

Treisprezece persoane au fost ucise în regiunea Kurdistan a Irakului, spun oficialii, în timp ce Iranul a lansat rachete și drone armate către ceea ce se presupune că sunt bazele grupurilor de opoziție kurde iraniene. Printre cei care au murit în greve s-ar fi numărat o femeie însărcinată. Corpul Gărzilor Revoluției Islamice din Iran a declarat că i-a lovit pe „teroriştii separatişti” care au sprijinit „revoltele” recente.

Protestele antiguvernamentale s-au extins în Iran după moartea în custodia poliției a unei femei kurde, în urmă cu 13 zile.

Mahsa Amini, de 22 de ani, din orașul Saqez, se afla în vizită la Teheran alături de fratele său când a fost reținută de poliția moralității pentru că ar fi încălcat legea strictă care le cere femeilor să-și acopere părul cu un hijab sau basma, scrie BBC. Poliția a spus că Amini și-a pierdut cunoștința într-un centru de detenție după ce a suferit o insuficiență cardiacă bruscă. Dar familia ei a respins acest lucru și a susținut că a fost bătută de ofițeri. Ea a murit la spital după trei zile în comă.

Holding a rally at Shiraz University of Medical Sciences today, male students chant "woman, life, liberty" and female students respond "man, homeland, prosperity" on day 13 of protests in Iran over the death of #MahsaAmini in police custody.#مهسا_امینیpic.twitter.com/3Vr1NoFIn9