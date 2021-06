Probabil că acum am putea vorbi despre "normalitate", despre "rezultat aşteptat". Asta dacă am fi realişti. Ne-a bătut Georgia cu 2-1, pentru prima dată în istoria lor. S-a dus vremea când scorul era 2-0 pentru ai noştri încă dinainte să înceapă meciul.

Ne-a bătut şi Armenia de curând. Tot pentru prima dată în istoria lor. Şi acolo s-a dus vremea când adversarii intrau cu teamă pe teren, cu teamă că tabela va arăta o cifră prea mare în dreptul naţionalei noastre. I-am bătut cu Daum pe bancă, ne-au bătut cu Mirel Rădoi pe bancă. S-a dus şi teoria "sângelui proaspăt", a "entuziasmului".

De altfel, s-ar părea că la fotbal ne pricepem mai mult la metafore, decât la joc în sine. Avem fotbalişti care "văd partea bună", antrenori care reuşesc să scoată în evidenţă "câştigurile" după înfrângeri. E urât să mai critici acum, trăim într-o lume de cristal, nimic nu e negativ, chiar şi din eşecuri înveţi.

Să vă zic ce am învăţat din ultimele două eşecuri ale naţionalei României. Nu avem fotbalişti. Degeaba ne batem în "Messi din Banat", "Pirlo din Bănie", "Mbappe de la FCSB". Faptul că Dennis Man a fost vândut cu o sumă de peste 10 milioane de euro din Liga 1 este un miracol, unul care nu ar trebui să mai aibă loc în următorii cinci ani. Într-un fotbal în care mai importante sunt scandalurile, prezentările de la Palat, antrenorii selectaţi pe bază de mers la biserică şi de cuminţenie, fotbaliştii au rol pur decorativ.

Al doilea lucru pe care l-am învăţat este că, într-adevăr, nu mai există echipe mici. Replica unor antrenori din România, lipsiţi de încredere şi de capacitate, a devenit realitate, în sfârşit. Singura echipă mică a rămas România şi, în ritmul actual, există mari şanse ca în curând să ne bucurăm pentru un egal cu San Marino, Malta, Andorra şi alte naţionale mai de nivelul nostru.

Iar ultimul lucru învăţat este că România are nevoie de un Conference League pentru naţionale. Dacă le EURO şi Mondiale nu ne putem califica, atunci poate ar trebui urmat exemplul echipelor de club. Concret, pentru că UEFA a vrut să le dea şansa şi echipelor mai slabe să joace meciuri europene, a creat Conference League, o a treia competiţie europeană fotbalistică, în care vor participa şi echipele româneşti. Mă gândesc că dacă s-ar face un EURO junior, cu România, Insulele Feroe, Cipru, etc, am avea şansa să facem măcar sferturi!

În altă ordine de idei, duminică înfruntăm Anglia, la Middlesborough. Nu puteau să ne trimită şi ei golurile prin poştă?

*acest articol reprezintă o opinie