Magda Cârneci. Întâlnire la Muzeu

De acestă dată invitata lui Călin Stegerean, director general MNAR, va fi criticul de artă Magda Cârneci. Programul de vizitare la MNAR este de miercuri până duminică: 10:00 -18:00. Preț bilet: 20/10/5 lei.

„Tema acestei ediții aduce în prim plan experiență profesională remarcabilă din domeniu a invitatei Magda Cârneci, care ne va împărtăși despre proiectele sale derulate în calitate de actual director al revistei Arta și de fost director al ICR Paris. Vor fi aduse în discuție aspecte care vizează caracteristicile artei românești contemporane într-o lume mereu în căutarea noului.

Întâlnirea va avea loc în Sufrageria Regală, începând cu ora 18:00, cei care doresc să participe o pot face în baza biletului de acces (12 lei) și în limita locurilor disponibile.



Întâlnirea va fi transmisă online pe pagina de facebook a Muzeul Național de Artă al României.

www.facebook.com/MuzeulNationalDeArtaAlRomaniei. Detalii pe: www.mnar.arts.ro ”

Despre Magda Cârneci

Este scriitoare, critic de artă și manager cultural. După Revoluția din decembrie 1989 s-a implicat activ în viața politică și culturală din România. A făcut un doctorat în istoria artei la Paris în 1997 și a avut diverse burse internaționale de cercetare. Ca activist socio-cultural, a fost președinta GDS, președinta PEN România și este membră a Parlamentului Cultural European (ECP) și a Parlamentului Scriitoarelor Francofone (PEF).

A publicat multe cărți de poezie, eseu, proză și istoria artei, iar poemele ei au fost traduse în numeroase limbi. A realizat un număr însemnat de expoziții de artă curatoriate în România și în străinătate, între care București, anii 1920-1940: între avangardă și modernism (1993, București), Cosmopolis. Contemporary Visual Arts in the Balkans, (Salonic, 2004 / 2005), Isidore Isou et le lettrisme (Paris, 2007) sau Art Embodied.

Romanian Artists from the 80s (Londra, 2011). A fost profesor asociat la Universitatea Națională de Arte București și în prezent este redactor-șef al revistei ARTA. Lucrările sale critice recente se axează în principal pe arta vizuală în contextul societăților comuniste și postcomuniste. In 2019 ea a primit Legiunea de onoare a Statului Francez. Foto credit: Aurora Kiraly” arată un comunicat MNAR.

