„Mă bucură mesajele pe care le primesc din România”. Interviu cu scriitorul Luca Mazzucchelli, la DC News

Pe rețelele sale de socializare, Luca Mazzucchelli este urmărit de sute de mii de oameni pe care îi ajută să își rezolve problemele de natură psihologică. De asemenea, este speaker pentru evenimente corporate și a fost numit Cel Mai Bun Coach pe probleme de psihologie, de Asociația Coachilor Italieni. Este editor al Psicologia contemporanea magazine și consultant editorial pentru diverse serii de cărți. Locuiește în Milano împreună cu soția și cei trei copii ai lor.

Autorul ne propune o schemă simplă de urmat în acest sens și ne convinge că succesul este inerent legat de schimbare. Cu alte cuvinte, Luca Mazzucchelli ne convinge de faptul că succesul nu înseamnă să obții ceva, ci să devii ceva: să fii, nu să ai. „Dacă vrei mai mult, devino mai mult”, acesta este mesajul de bază al acestei cărți și acesta este gândul care ar trebui să îi anime pe toți cei care își doresc succesul.

Cartea ERA INIMII: Cum să găsim curajul de a fi fericiți, de Luca Mazzucchelli, recent apărută în limba română la Editura ap!, este cu siguranță lectura vedetă din luna iubirii! Aceasta este cartea care va răspunde pentru mulți dintre noi la o întrebare pe care fără îndoială că ne-am pus-o la un moment dat și pe care continuăm să ne-o punem de-a lungul vieții: Cum să facem să se întâmple ceea ce ne dorim, atât pe plan sentimental, cât și în celelalte arii ale vieții noastre? Luca Mazzucchelli ne învață că emoțiile ne modelează valorile și ideile și ne fac să luăm decizii, aprinzând un fitil în sufletul nostru.



DC News: Bună ziua, Luca! Mulțumesc pentru disponibilitatea de a răspunde la câteva întrebări despre cea de-a doua carte a ta, Era inimii – Cum să găsim curajul de a fi fericiți. Ce părere ai acum de potrivirea în timp, având în vedere că ai publicat-o în iunie 2020, când ne aflam în toiul pandemiei?

„Am predat manuscrisul cărții editorului meu italian cu 3 luni înainte să înceapă pandemia în Europa. Trebuia să apară în martie 2020, dar librăriile erau închise. Așa că am așteptat până în iunie, când în sfârșit am publicat-o. Cu asta vreau să spun că a fost o carte care a anticipat anumite dinamici pe care apoi pandemia le-a făcut să iasă la suprafață în societatea noastră. Mă gândesc, de exemplu, la faptul că de ani de zile este în curs o urgență umană care nu mai poate fi ignorată. Această criză se insinua în noi de multă vreme, iar pandemia a făcut să fie observată de toată lumea”, a spus Luca Mazzucchelli, pentru DC News.

„Mesajele de stimă pe care le primesc și din România mă bucură foarte mult”



DC News: În 2022, ai publicat cartea Factorul 1% care a apărut în Portugalia, Franța, Spania, Rusia, China și Ungaria, și în curând va apărea și în România. Noi descoperim acum cartea Era inimii, tradusă și publicată de curând în limba română. Cum ți se pare că a fost primită de publicul nostru? Te-au contactat deja fanii români?

„Am început să primesc câteva mesaje pe Instagram din partea unor prieteni din România. Mă bucur de fiecare dată când îmi scrie cineva. Gândul că alte persoane pot învăța din experiența și din greșelile mele mă impulsionează să scriu în continuare și să vorbesc despre lucrurile pe care le-am înțeles. Era inimii este o carte foarte intimă pentru mine, fiindcă în ea vorbesc despre unele aspecte de suferință și vulnerabilitate din viața mea care n-au fost ușor de așternut pe hârtie. Cu atât mai mult, mesajele de stimă pe care le primesc și din România mă bucură foarte mult”, a spus autorul, pentru DC News.

O scenă controversată a fost explicată



DC News: Una dintre cele mai apreciate scene din cartea ta este cea în care doi câini intră într-o camera cu oglinzi. Ne poți spune de unde ți-a venit inspirația pentru această imagine atât de puternică?

„Una dintre primele idei care m-au impresionat când am început să mă apropii de lumea psihologiei a fost aceea care spune că viața este ca o oglindă. Asta înseamnă că nu atât ceea ce ni se întâmplă contează, cât modul în care ne raportăm la realitate. Am încercat să mă gândesc la cum să transform această idee într-o povestioară ilustrativă și totodată practică, și în exemplul cu cei doi câini am găsit un excelent compromis narativ”, a mai spus el, pentru DC News.



DC News: Ai aproape 1 milion de followeri pe rețelele sociale; ai o platformă preferată?

„Ca profesionist și promotor, am luat „naștere” în principal pe YouTube, prin urmare este o platformă de care rămân foarte legat, chiar dacă, de-a lungul anilor, au apărut multe altele. Făcând filmulețe pe YouTube (în prezent am depășit o mie), am învățat multe lucruri. Am învățat să povestesc întâmplări, să răspund criticilor venite din partea haterilor, să vorbesc în public, să simplific idei complexe, să captez atenția oamenilor... Rețelele sociale în general m-au ajutat să cresc din punct de vedere uman și profesional”, a precizat Luca Mazzucchelli.



DC News: Italiana este o limbă foarte frumoasă și seamănă mult cu limba română. Ce alte limbi străine îți plac? Te-ai gândit vreodată să faci filmulețe și în limba engleză, în așa fel încât cunoștințele tale să ajungă la și mai multe persoane?

„Vorbesc limba franceză, pe care am studiat-o la școală, și caut să-mi îmbunătățesc în fiecare zi cunoștințele de limbă engleză. Îmi plac limbile străine în general și, când merg în străinătate, încerc mereu să învăț câteva cuvinte în limba țării pe care o vizitez. E adevărat însă că profesia mea îmi impune o cunoaștere temeinică a limbajului, lucru care îmi lipsește în celelalte limbi. Poate că peste câteva luni, cu ajutorul inteligenței artificiale, toate acestea vor fi mult mai simple, cine știe?”, a mai punctat el, pentru DC News.

