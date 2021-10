"M-am implicat total, fără a primi vreun ban". Viviana Sposub, despre plecare de la PRO TV la Kanal D: Viaţa ne ia prin surprindere

“Vorbeşte Lumea” a fost un proiect de suflet pentru mine, un proiect în care am avut ocazia să învăţ foarte mult. Toamna aceasta, însă, a venit cu o schimbare majoră în viaţa mea, de care cred că aveam mare nevoie. Nu m-aş fi gândit nicicând că “Bravo, ai stil!” va fi un capitol din cariera mea, însă viaţa ne ia prin surprindere. Şi chiar mă bucur că am acceptat provocarea, deşi am fost în dubii în primă fază, pentru că e ceva total diferit faţă de ce am făcut până acum. E o emisiune care mă pune în dificultate de cele mai multe ori şi fix acesta e motivul care simt că mă face să evoluez de la o zi la alta", a spus Viviana Sposub pentru okmagazine.ro.

"Am luat decizia cea mai bună"

"De mică am muncit pentru visul meu şi când spun “muncit”, mă refer la zeci de proiecte în care m-am implicat total, fără a primi vreun ban. Inclusiv primii mei paşi în televiziune nu s-au bucurat de o remuneraţie pe măsura muncii. Dar am ştiut că lucrurile vin pas cu pas în viaţa noastră. Dacă faci ceva cu toată inima, banii vor veni la un moment dat. Iar acum am ajuns în punctul în care orice decizie profesională este influenţată şi de partea financiară. Şi mi se pare absolut firesc şi benefic. Totuşi “Bravo, ai stil!” este un proiect în care se şi investeşte foarte mult: stilist, haine, momente artistice, drumuri prin Bucureştiul mega-aglomerat. Astfel că am pus totul în balanţă şi am luat decizia cea mai bună pentru mine", a mai spus fosta asistenta de la "Vorbește Lumea".

Viviana Sposub este născută la Botoșani, acolo unde a absolvit Liceul de Artă „Ștefan Luchian”, urmând mai apoi cursurile Facultății de Comunicare și Relații Publice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. În trecut, noua concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a prezentat meteo la Antena 1, apoi a fost coprezentatoare la „Vorbește lumea” de la PRO TV și a participat la emisiunea „Ferma”, acolo unde s-a îndrăgostit de George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan.

Vezi și: George Burcea și Viviana Sposub, sărut pasional la TV. Ilinca Vandici, în LACRIMI. "Te iubesc de MOR" - VIDEO